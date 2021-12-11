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【食物中毒】57歲男子進食經烹煮河豚後出現咀邊麻痺　需入院接受治療

社會 17:00 2021/12/11

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

個案涉及一名57歲男子，他昨日（十二月十日）在家中進食在本港捕獲並經烹煮的河豚，約兩小時後出現咀邊麻痺。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（11日）正調查一宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，個案涉及一名57歲男子，他昨日（10日）在家中進食在本港捕獲並經烹煮的河豚，約兩小時後出現咀邊麻痺。

中心指，患者今日凌晨前往仁濟醫院急症室求醫，並入院接受治療，現時情況穏定。衞生防護中心的調查仍在繼續。
　　 
衞生防護中心發言人解釋，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。
　　 
發言人補充，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官。河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。衞生防護中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。

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責任編輯：洪芷晴

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