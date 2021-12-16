【創科發展】吳池力倡成立國際科研組織　增香港影響力

▲ 立法會創新科技界候選人吳池力。（陳葆琳攝）

建設國際創新科技中心為本港未來發展的重要方向，香港距離成為「世界新矽谷」，還缺乏些甚麼？立法會創新科技界候選人吳池力認為，香港科創人員要有「國際化」視野，成立國際科研組織，將本港科研產業推向國際市場。

吳池力接受本報專訪時指出，現時香港重點將研發工作、核心技術留在香港本地進行，而整個產業鏈的配套，則可以與大灣區的其他城市合作，做好香港本地市場之外，則可以推往內地、東南亞或歐美市場，繼承香港以往金融中心和貿易中心的優勢，把一些好的東西通過香港這個平台，推向全球。

「以往我們發現很多國際性的組織總部都是在歐美，在香港其實很少，香港一些教授也遇上這個問題，想在香港成立一些像這樣國際性組織，以便之後可以制定一些國際性的標準。」他認為，政府應該鼓勵一些專業團體及大學機構教授，成立一些國際性的組織，加強跟世界其他國家的技術交流，未來爭取建立科研的國際標準，增強香港在國際上的影響力。

▲ 立法會創新科技界候選人吳池力。（陳葆琳攝）

甫於2006年，吳池力便隻身來港讀書，及後一直留此從事科技研發工作。被視為「港漂」的他，對這個形容有所質疑：「最近我在想，如何為之『港漂』呢，你是來了，你如果未決定在香港發展，讀完書就回去其他地方，那就別做『漂』，若你決定了在香港結婚生子，是否都叫香港人？」

他強調，不介意別人稱他為「港漂」，認為現時所謂的「港漂」，亦為香港未來發展做了很多：「但我感覺到『港漂』好像是（形容）我不是香港土身土長，對香港不了解，其實不是這樣……於我以言無所謂，是中性的，你叫我是『港漂』、你叫我是香港人、新香港人、叫我是福建人，叫我是中國人都得！當然無所謂！因為我自己自信嘛！」

同樣參選創新及科技界的，還有香港資訊科技聯會會長邱達根。被問及自己的優勢，現年37歲的吳池力拋出一包「I am still young（我依然年輕）！」。他說，現時從事科技創新行業的人大多在30至40歲之間，認為只有這個年齡段，才有創新思維，了解業界的需要，為他們做事。

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記者：陳葆琳