【陳柏宇演唱會】陳柏宇獻唱《逸後》感觸落淚　Jason讚嘉賓方皓熱血

▲ （陳淑霖 攝）

陳柏宇（Jason）完成第二場 《Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》演出，Jason身穿今季UNDERCOVER x EVANGELION（新世紀福音戰士）紅色大褸唱出是次演唱會主題曲重《對得起自己》，帶來配合「Fight For」主題的歌單。 當中以《尊嚴》、《親愛的仇人》、《別怕失去》訴說Jason因父母離異而入住兒童之家的往事，又於今場的後段唱出不少樂迷耳熟能詳的作品，如：《你瞞我瞞》、《別來無恙》、《固執》，滿足歌迷。

今場由方皓玟（小明）座陣擔任嘉賓，而為演唱會主題曲MV擔任男主角的「黑仔」姜皓文、小肥、吳肇軒、吳林峰、「試當真」的陳苡臻（Jessica）與倪安慈（阿慈）、張紋嘉（Crystal）等也有到場欣賞Jason的演出。

Jason於完騷後接受TOPick訪問，大談完騷後的感受，也解釋自己在唱《逸後》期間落淚的原因。

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Jason、小明早已認識

Jason邀請了小明擔任尾場演唱會嘉賓，小明一出場即令觀眾相當驚喜，二人一同合唱《All we have is now》。

其間二人在舞台上聊天，二人講到已認識對方15年，小明指大家的轉變也很大，她說：「我同你唱過Karaoke！」Jason補充指二人曾一同吃炸雞再到戲院看電影。Jason說：「我們現在除了會fight for自己的事業，又會為著下一代。」

身爲父母的二人都「感同身受」，指各自的小朋友也抗拒「被錫錫」，緊接唱出《假使世界原來不像你預期》。

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解釋落淚原因

問到在獻唱《逸後》期間落淚，Jason說：「喊到豬頭、喊足半首歌，即是很投入地去說故事，不需想起任何事就自然會落淚。」他指自己已好一段沒有回到加拿大，他的媽媽、舅父、公公與婆婆都同樣先後回到加拿大。

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至於爲何會邀請小明擔任嘉賓？他說：「因為好，因為她十分熱血、擁有正能量，她的歌曲可以幫助我們去說我們想說的事，Nowhere Boys也同樣是。而邀請到黎明任嘉賓就真的是驚喜。」 Jason於台上提起他與小明曾一起看電影，又會否擔心惹怒老婆符曉薇？他搞笑地說：「唔驚，嬲咩，我同過幾多人去睇戲，一去戲院已有五百、六百人」。

Jason滿意場數

自言不貪心的他覺得連開兩場演唱會已足夠，也有很多歌曲是未有獻唱，他說：「我們也挑選得很辛苦，盡量把歌曲安排到Encore環節，而《七折》是成功出現於歌單中，但最後被篩走。」

囡囡Abigail連續兩晚也有到場欣賞，今場更特別興奮，不時大叫爸爸。Jason替女兒看得開心而高興：「我也有擔心她會否可以支撐至那麼長的時間，可否長時間專注台上的演出。我想我可以帶她到戲院看電影。」

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記者：陳淑霖