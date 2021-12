【陳柏宇演唱會】陳柏宇獻唱《逸後》感觸落淚　Jason讚嘉賓方皓玟熱血

▲ 陳柏宇完成兩場紅館騷。

陳柏宇(Jason)完成第二場 《Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》演出,Jason身穿今季UNDERCOVER x EVANGELION(新世紀福音戰士)紅色大褸唱出是次演唱會主題曲重《對得起自己》,帶來配合「Fight For」主題的歌單。 當中以《尊嚴》、《親愛的仇人》、《別怕失去》訴說Jason因父母離異而入住兒童之家的往事,又於今場的後段唱出不少樂迷耳熟能詳的作品,如:《你瞞我瞞》、《別來無恙》、《固執》,滿足歌迷。

今場由方皓玟(小明)座陣擔任嘉賓,而為演唱會主題曲MV擔任男主角的「黑仔」姜皓文、小肥、吳肇軒、吳林峰、「試當真」的陳苡臻(Jessica)與倪安慈(阿慈)、張紋嘉(Crystal)等也有到場欣賞Jason的演出。

Jason於完騷後接受TOPick訪問,大談完騷後的感受,也解釋自己在唱《逸後》期間落淚的原因。

▲ (陳淑霖 攝)

Jason、小明早已認識

Jason邀請了小明擔任尾場演唱會嘉賓,小明一出場即令觀眾相當驚喜,二人一同合唱《All we have is now》。

其間二人在舞台上聊天,二人講到已認識對方15年,小明指大家的轉變也很大,她說:「我同你唱過Karaoke!」Jason補充指二人曾一同吃炸雞再到戲院看電影。Jason說:「我們現在除了會fight for自己的事業,又會為著下一代。」

身爲父母的二人都「感同身受」,指各自的小朋友也抗拒「被錫錫」,緊接唱出《假使世界原來不像你預期》。

解釋落淚原因

問到在獻唱《逸後》期間落淚,Jason說:「喊到豬頭、喊足半首歌,即是很投入地去說故事,不需想起任何事就自然會落淚。」他指自己已好一段沒有回到加拿大,他的媽媽、舅父、公公與婆婆都同樣先後回到加拿大。

陳柏宇親到個唱海報車打卡 Jason開騷擔憂聲帶有事

▲ (陳淑霖 攝)

至於爲何會邀請小明擔任嘉賓?他說:「因為好,因為她十分熱血、擁有正能量,她的歌曲可以幫助我們去說我們想說的事,Nowhere Boys也同樣是。而邀請到黎明任嘉賓就真的是驚喜。」 Jason於台上提起他與小明曾一起看電影,又會否擔心惹怒老婆符曉薇?他搞笑地說:「唔驚,嬲咩,我同過幾多人去睇戲,一去戲院已有五百、六百人」。

Jason滿意場數

自言不貪心的他覺得連開兩場演唱會已足夠,也有很多歌曲是未有獻唱,他說:「我們也挑選得很辛苦,盡量把歌曲安排到Encore環節,而《七折》是成功出現於歌單中,但最後被篩走。」

囡囡Abigail連續兩晚也有到場欣賞,今場更特別興奮,不時大叫爸爸。Jason替女兒看得開心而高興:「我也有擔心她會否可以支撐至那麼長的時間,可否長時間專注台上的演出。我想我可以帶她到戲院看電影。」

