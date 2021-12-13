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【創科發展】邱達根倡設投資退稅制度　鼓勵私企投資科研

政治 16:00 2021/12/13

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香港資訊科技聯會會長邱達根。（陳葆琳攝）

本港科研發展成為未來焦點，立法會創新科技界候選人邱達根認為，港府應構建一個長遠的科技發展藍圖，將資源傾斜在已選擇的「賽道」上，深入發展，同時為大型企業提供稅務優惠，吸引科研產業的長期投資者。

香港資訊科技聯會會長邱達根接受本報專訪時指，科技投資非常考驗耐性，尤其是「硬科技」，投資的金錢亦不少，香港有需要引入更多專業投資者，支持科研長期發展：「你沒有一些 long term capital（長期資本），願意支持這個專業『賽道』，那你亦都很難推到下一輪的成功公司出來。」

政府於2017年成立20億元「創科創投基金」，鼓勵更多風險投資基金共同投資於本地創科初創企業，邱達根認為，相比起深圳上千億的配對資金，政府為科研提供的配對資金仍不足夠。「深圳這方面很積極推動，專門為投資者，協助它們的產業選擇（創科）公司去投資，所以這方面尚有很多事情可以做。」他指出，政府的資助計劃有時只是「流於程序」。反之，私人投資者比政府懂得選擇一間好的創科企業，

他建議政府設立投資退稅制度，訂明交稅超過一定額度的大型企業，若投資在香港的科創團隊，則可獲免稅，以鼓勵更多私人企業投資高科技發展：「數碼港、科學園或者大學轉化出來的公司，如果他們願意去投資就可以免稅，如果政府有決心，條例上是可以做到的」。

他說，以私人企業角度而言，若可以使用優惠投資創科，有機會節省稅收，甚至取得回報，「對政府而言，則可設立免稅收上限，可能我犧性了20至30億稅收，但一定好過自己擺20至30億出來，做個matching fund（配對資金），或自己做個funding scheme（資助計劃）去grant（借）錢予不同企業。」

邱達根對手為全國中華青年聯合會委員、大學副研究員吳池力。

詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳葆琳

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