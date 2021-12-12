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【維港泳】競賽組男女子冠軍由全職運動員奪得　浪大水流急成賽事最大困難

社會 10:32 2021/12/12

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

今屆「新世界維港泳」今日（12日）復辨，賽事踏入十周年。

相隔2年，今屆「新世界維港泳」今日（12日）復辨，賽事踏入十周年。1,500名參加者由灣仔金紫荊游到尖沙咀公眾碼頭，賽道與2018年相反。首先起步的公開組男子個人賽，第一名抵達終點的是27歲香港泳隊成員冼展霆，只用了13分44秒游過維港。

他表示，今年第六次參賽，認為今日海面不大浪，水質與歷年差不多，因應賽道改變技術上訓練上有調整，今日游的時候亦要靠右方游；賽前一日曾到終點視察環境，及乘船到起點灣仔觀察賽道。

他續指，年紀漸大心態有改變，以往10多歲時最重視贏比賽，「但贏邊個唔想」，現時認為享受過程、「做好細節」最重要。他亦透露即將要備戰亞運。

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21歲全職運動員的聶芷彥以14分56秒奪公開組女子個人賽第一。她表示，比賽初段水流急，「中段因大浪而飲幾啖海水」，認為水質與往年不大分別，水溫較低。她補充，因主項是10公里，今次一公里的賽事可作練習，認為游海與游泳池最大的分別是海面浪大與水流急，又認為疫情下對訓練沒有影響，因為體院不會關閉泳池。

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記者：陳麗娜

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