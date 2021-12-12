【立法會選舉】陳肇始籲醫療衞生界等選民「選賢與能」　冀議會及政府同心保持「動態清零」

▲ 陳肇始呼籲，醫療衞生界、飲食界和漁農界的選民在12月19日的「2021年立法會換屆選舉」踴躍投票，選賢與能。（陳肇始網誌）

食物及衞生局局長陳肇始今日（12日）在網誌呼籲，醫療衞生界、飲食界和漁農界的選民在12月19日的「2021年立法會換屆選舉」踴躍投票，選賢與能，讓「愛港愛國的有志之士」在相關政策範疇與食物及衞生局攜手一起建設更美好的香港。

陳肇始稱，要有效抗擊2019冠狀病毒病疫情，必須整個社會目標一致，同心抗疫。惟她指出，在過去2年，特區政府在虛心聆聽各界對各項防疫抗疫措施的意見之同時，亦遇到一些「別有用心的惡意攻擊」，扭曲政策原意，誤導市民，嚴重影響抗疫措施的成效。她續指，前年10月，立法會內務委員會舉行多次會議均未能選出正副主席，令特區政府不少立法工作受阻。不斷的議會內耗，不必要、非理性的爭拗，亦嚴重影響議會和特區政府管治的效能，讓各項關乎重要民生事項的工作大受影響，並不乎合公眾利益、期望。

陳肇始認為，提高議會和特區政府管治的效能，可以讓食衞局各項民生工作順利推展，最終令廣大市民受惠。她解釋，議會和政府同心必定有助有效推行各項防疫措施，不但可以讓香港保持「動態清零」，亦進一步為全球的新冠疫情防控策略作出貢獻。而從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，可以讓「一國兩制」行穩致遠，這有利於促進香港的長期繁榮穩定。

2021年立法會換屆選舉將於下周日（19日） 舉行，是次選舉是完善特區選舉制度後的第一場立法會選舉，將選出新一屆立法會的90個議席，包括選舉委員會界別選舉的40個議席、功能界別選舉的30個議席以及地方選區選舉的20個議席。陳肇始表示，新的立法會組成能突破利益和地區的局限性，有利於立法會反映香港的整體利益，從而提高特區的治理效能。

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責任編輯：黃穎津