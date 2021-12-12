【天降外賣】柴灣住戶食完外賣扔落街　街坊險中頭獎斥無公德心

▲ 有柴灣住戶食完外賣扔落街，街坊險中頭獎。

高空擲物構成危險，昨日（11日）有網民在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指柴灣邨灣畔樓一位住戶享用外賣過後，將整袋垃圾從窗戶扔出。路過街坊險被擲中，斥該名住戶無公德心。

街坊：行慢半步就中頭獎

網民在文中指出，該名住戶將整袋外賣扔下來。從他上載的照片可見，膠袋上連着外送平台的單據，顯示一名曾姓男子在2時多下單。街坊稱「行慢半步就中頭獎」，斥對方沒有公德心，高空擲物亂拋垃圾：

好心屋企買返個垃圾桶啦！

帖文引來網民討論，網民指樓主手上有證據可報警處理，「有證有據，報警！」、「外送平台實查到」、「好離譜啊！」、「灣畔樓送貨要登記，有晒時間，警察會查到，嚇下鬼都好，處罰到更好」。

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高空擲物可處罰款及監禁

據香港法例《簡易程序治罪條例》第228章，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處第3級罰款及監禁6個月。

此外，屋邨管理扣分制適用於公共租住房屋 (公屋) 和中轉房屋 (中轉屋) 住戶，而扣分制涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分，當中高空拋擲破壞環境衞生的物件的違例戶主可被扣7分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

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責任編輯：王明芳