【嚴密監控】大埔連鎖餅店驚現吊Cam陣　17支閉路鏡頭被嘲零死角監控

▲ 大埔超級城連鎖餅店出現「吊Cam陣」，有17枝閉路電視鏡頭。

閉路電視對每間店舖來說都是不可或缺，但日前有網民於社交平台分享，大埔一間連鎖餅店驚現17支閉路電視鏡頭，「吊Cam陣」十分奪目，令一眾網民嘩然。

有名網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文指，一間位於大埔超級城的連鎖餅店出現「吊Cam陣」，照片中可見店舖不大，但天花板卻有約17支閉路電視鏡頭，樓主稱景象猶如「新派聖誕裝飾」。

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有關帖文引起一眾網民熱議，不少人都被其景象嚇到，「收舖後變賭場」、「啲蛋糕係咪鑲金整？」。網民更笑指「吊Cam陣」是一個「風水陣」，有人又質疑店舖是否遇過太多「賊仔」或「多手黨」，還是要監察員工表現。

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不過有網民指出，有關店舖經常排滿人龍，容易成為「多手黨」的「入手」目標，相信是經常被偷貨，才會安裝如此多的鏡頭防小偷。

涉事店舖回覆傳媒查詢指，大埔超級城分店所設置的閉路電視，只為方便商品存庫管理之用，絕無侵犯客人私隱的意圖，並會嚴格遵從個人資料（私隱）條例。

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責任編輯：羅嘉欣