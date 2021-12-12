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【梅艷芳】劉培基訪王玉環豪宅飯局　首代主播葉雅媛近照曝光氣質不減

娛樂 12:29 2021/12/12

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

葉雅媛近照曝光。

電影《梅艷芳》在港票房收近5000萬，成為近年難得的話題產片，電影觸動不少網民。其中古天樂演的著名時裝設計師Eddei，藍本取自梅艷芳生前的重要戰友劉培基，跟梅姐共度半生事業的劉培基，近日內地返港，跟不少舊友聚面。

劉培基繼日前探訪白雪仙後，他昨日再在IG分享跟多位圈中好友飯局照片，劉培基到訪好友「殭屍片天后」王玉環的豪宅，同場並有杜德偉夫婦、黃錦燊、Gigi姐黃淑儀等。

出席飯局的並有首位TVB新聞女主播葉雅媛，久未露面的她依然甚有知性美，即使已年逾60歲，但保養得宜，極有風采。

葉雅媛跟劉培基是多年好友，疫情前劉培基也經常設宴招呼好友，葉雅媛也經常出席。

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最新影片推介：殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛　殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物

屬中文大學新聞系的首屆畢業生的葉雅媛，當年曾在無綫電視任實習記者，畢業後順利成章入主無綫擔任主播，更是香港新聞報導中首位女性主播。憑著出眾的美貌以及淡定的表現，於1980年代成為最當紅的新聞播報員。

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首位TVB新聞女主播

有指當年狂蜂浪蝶數之不盡的葉雅媛，曾經被痴心男觀眾手持花束接收工求愛，她唯有躲在採訪者內、在同事掩護下離開電視台。

後來在一次採訪中，認識了著名建築師丈夫徐憲輝，當日是對方設計的信德中心落成儀式，徐憲輝家族推有著名食肆「太平館」，二人婚後誕下一子一女。而在1995年轉職有線的葉雅媛，最後於1999年決定辭退主播職務，專心照顧家庭。

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失婚後展新生活

直到2012年傳出葉雅媛離婚消息，有指因為丈夫搭上一名上海女子發展婚外情，而該名女子於早年移民加拿大後，在當地已搭上一名有婦之夫，前後破壞了兩個家庭的幸福。

可是後來因丈夫出軌，當時已年過50的葉雅媛決意結束近30年的婚姻，重新開展新生活。

雖然未有復出幕前，但據知子女已經長大投身社會，葉雅媛有更多的時間可以專心慈善事務，間中跟多年的幕前好友如趙雅芝、徐小鳳、劉培基等人相聚。

撰文 : TOPick柴犬出動

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