【Omicron變種病毒】陳肇始指香港會從3個方向應對Omicron　強調接種疫苗最重要

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示，香港會從3個方向應對Omicron。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始表示，香港會從3個方向應對Omicron。第一，會執行嚴謹高規格的防控措施，加強外防輸入，包括入境前的預先檢測，到機場亦要有檢測代行。她指出，現時香港5宗Omicron個案都是在機場或檢疫期間成功堵截，沒有流落到社區，於個案未到香港前，已有不同的檢疫及檢測機制防止他們進入社區，包括為期21天的檢疫、來自A組指明地區的非香港居民不能入境，即使是香港居民亦要打2針疫苗才能入境。

第二，衞生防護中心一直進行全球監察，每日都會做風險評估，將發現Omicron個案國家列為A組指明地區或A+指明地區。陳肇始指，由世界發現Omicron至今，當局已將逾70個國家列入A組指明地區，另有12個地區被列為A+指明地區，從當地進入香港人士入境後會被送到檢疫中心7日，每日進行檢測，並有醫護人員觀察其健康狀況。7天後，也會有專車將檢疫人士送到檢疫酒店進行餘下14天的檢疫。而來自A組指明地區或A+指明地區人士，檢疫完畢後亦再須進行檢測。即使Omicron個案出院後，亦要再隔離14天以策萬全。

第三，陳肇始稱當局會加快基因排序工作，務求更早為Omicron個案密切接觸者進行強制檢測。

陳肇始強調，為應對Omicron，現階段接種新冠疫苗是最重要。她解釋，現時疫情雖較穩定，但縱觀全世界疫情，Omicron個案越來越多，傳染力快，本港需要嚴守並將疫苗接種率提高，尤其是老人接種率。陳肇始稱，若第五波疫情來襲，老人家或長期病患風險會最高。她呼籲，未接種疫苗市民要盡快打針，若未打第三針亦要盡快，要首先保護自己。

最新熱門影片：【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒 專家建議預防3件事

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津