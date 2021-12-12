【維港泳】大會指1,200人出賽　4人清醒送院料與水溫低有關

▲ 維港泳暢，一共有1,200位泳手出賽，但有大約160位參加者因超時未能完成賽事，另外有4名選手不適清醒送院。（林宇翔攝）

一年一度新世界維港泳今早（12日）完結，新世界維港泳2021籌委會主席趙展鴻總結賽事指，今早全部賽事運作大致順暢，一共有1,200位泳手出賽，但有大約160位參加者因超時未能完成賽事，另外有4名選手不適清醒送院。

趙展鴻指今日維港海面比較大浪，水流較大，水溫約20度，與游池約有8度的溫差，習慣游泳池的泳手或不適應游寒冷的海水，而導致4人不適。

▲ 趙展鴻指今日維港海面比較大浪，水流較大，水溫約20度，與游池約有8度的溫差，習慣游泳池的泳手或不適應游寒冷的海水，而導致4人不適。（陳麗娜攝）

趙又指，今日沒有人因穿著不合適或含有政治標語的衣服，而被取消資格，他感謝選手配合防疫措施接種疫苗及使用安心出行。

他補充，大會隨後會檢討賽事，爭取將來舉辦可容納3000至4000人參與的賽事，並強調參與人數減少但沒有降低救生員及救生艇的數目，兩者數目與往年相若。

翻查資料，上次在2018年舉辦的渡海泳，大會安排約200多位救生員在海上準備，救生船的數量較去年多至80多隻，希望保障泳手安全。



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記者：陳麗娜