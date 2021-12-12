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【保育基金】大嶼山保育基金18個項目獲5億元資助　12月28日接受新一輪申請

社會 12:11 2021/12/12

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黃偉綸期望在各個項目相繼落實後，有助提升大嶼山的環境質素、促進保育文化和鄉郊特色，推動大嶼山的可持續發展。（資料圖片）

土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處設立10億元「大嶼山保育基金」，其中5億元供合資格機構及專上院校申請，以進行研究或與地區人士合作推展保育工作。首輪申請共18個項目成功獲得資助，發展局局長黃偉綸今日（12日）在網誌介紹其中2個獲批項目。

18個獲批項目之一為「嶼民同樂：大嶼鄉郊生態文化教育計劃」。項目成員沈鼎榮指，「嶼民同樂」主要分兩部分，包括語音導賞和大嶼生態教育大使培訓。語音導賞有4條主題路線，涵蓋大嶼山生態文化價值較高的地方，如梅窩、貝澳、十塱、水口等。另外，項目團隊揀選了2個生態熱點—貝澳和水口，以種子導師的形式，培訓一批大專生作大嶼生態教育大使，協助帶領40場學校和公眾小組活動，讓學生和公眾深入認識兩個地點的鳥類及蝴蝶生態，共同參與大嶼山的保育工作。

另一個獲批資助項目是嶺南大學的「大嶼山河海洄游魚類多樣性的全面調查︰對分佈、種群狀況及保育規劃的評估」。項目成員陳焯峰希望，研究結果能讓市民了解洄游物種的生態及其面臨的威脅，以及提供解決方案，保育洄游動物和修復其棲息地。團隊會以不同形式發表或宣傳研究結果，例如透過期刊、拍攝紀錄片等，以提高公眾對此保育議題的認識。另外，收集到的標本將收納於嶺南大學自然歷史藏品庫，成為未來教育和研究資源。

黃偉綸表示，大嶼山保育基金去年接受首輪申請，反應非常踴躍。他期望在各個項目相繼落實後，有助提升大嶼山的環境質素、促進保育文化和鄉郊特色，推動大嶼山的可持續發展。基金將於本月28日開始接受新一輪申請。詳情可瀏覽基金的網頁

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責任編輯：黃穎津

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