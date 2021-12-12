【新冠肺炎】陳肇始稱疫苗對Omicron有一定保護力　高規格防疫措施符合市民期望

▲ 陳肇始呼籲大家盡早接種疫苗保護自己，並強調現時的疫苗對Omicron有一定保護力。（資料圖片）

食物及衛生局長陳肇始今日（12日）出席活動被問到會否擴展第三針疫苗接種至復必泰疫苗時表示，聯合科學委員會早前已就市民接種第三針疫苗作出建議，接下來也將開會檢視整體情況，若專家有新建議會盡快公布。

至於疫苗氣泡會否擴展至表演場地，陳肇始指暫時沒有新公佈，但呼籲大家盡早接種疫苗保護自己，到時落實新措施也毋需擔心，並強調現時的疫苗對Omicron有一定保護力。

另外現時發現Omicron個案的國家或地區均會被列為A或A+組地區，被問到是否造成全球隔絕，陳肇始指目前高規格措施符合市民期望，保護市民不受變種病毒侵襲。

港大內科學系臨床教授孔繁毅說，相信政府會陸續擴大接種第三針疫苗年齡層，因不同數據均顯示第三針加強劑疫苗對預防變種病毒的有效率高。他又表示，目前對於Omicron的資訊和了解均不足，雖有研究指出Omicron病毒的傳播力較Delta高，毒性則較弱，但要有更多病例及數據，確認Omicron的毒性確實弱，才可以放鬆目前的外放輸入措施。

另外，本港現首宗針後死亡個案被評為與疫苗接種的因果關係是「不確定」，孔繁毅指死者本身有長期病患，心肌裏有細小病毒基因，所以不能排除與疫苗相關，但女士及長者接種疫苗後現心肌炎很罕見，形容不用太擔心。

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記者：黃小冰