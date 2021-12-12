【飛機誤點】機管局夥眾安推航班延誤保險　香港機場航班誤6小時可賠300元

▲ 機管局夥眾安推航班延誤賠償保險，香港機場延誤6小時以上可索償300元。（資料圖片）

機管局今（12日）宣布，於香港機場app「MyHKG」，推出「全自動賠償免費航班延誤保險」，向HKairportRewards已登記會員提供免費航班延誤保險。

免費航班延誤保險由眾安國際保險公司提供，當離港航班在香港國際機場延誤6小時或以上，便會向已登記旅客賠償300元，索償過程中不會要求旅客提供任何證明文件。持有有效香港身份證及來回香港機票的已登記旅客，亦可獲眾安ZA抗疫保障金，提供免費2019冠狀病毒病保障。

機管局數據分析及智能機場總經理歐陽顯宏表示，免費航班延誤保險由機管局與眾安合作推出，屬於局方近期持續為旅客推出創新旅遊相關產品的最佳例證。

另外，機管局也公布香港機場今年11月航空交通量，機場貨運量較去年同月增加10.1%至47.8萬噸，客運量及飛機起降量則為12萬人次及1.48萬架次，分別同比增加48.1%及18.4%。

局方稱，航空貨運傳統旺季持續，貨運量增長主要由於轉口貨運量增加16.1%。月內以往來北美、歐洲及東南亞的整體貨運量升幅最為明顯。至於客運量仍遠低於2019年疫情前水平，2021年11月，由中國內地出境經香港機場轉機往北美的旅客量錄得顯著升幅。

於今年首11個月，香港國際機場的貨運量較去年同期上升12.9%至460萬公噸。客運量及飛機起降量則分別同比下跌86.3%及12.0%至120萬人次及13.03萬架次。

在過去12個月，香港機場客運量及飛機起降量分別同比下跌91.1%及21.5%至130萬人次及14.29萬架次，貨運量則同比上升11.6%至500萬公噸。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰