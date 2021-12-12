【MIRROR成員】教主將MAMA大獎榮耀歸兄弟　Anson Lo：感謝每一位神徒

一年一度的韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA ）今天（11日）在韓國舉行，頒予多個大獎。其中令香港歌迷驚喜，是MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）奪下「最佳新人亞洲歌手」（Best New Asian Artist - Mandarin）殊榮，衝出香港，揚威海外。

Anson Lo憑《Megahit》在今屆《MAMA》中奪得「最佳新人亞洲歌手（華語地區）」。因頒獎禮事前沒有預兆香港藝人有得獎，故令不少神徒驚喜萬分。

▲ 教主勇奪大獎。

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教主：我好surprise

「教主」Anson Lo今年除了推出的個人歌曲《Megahit》、《不可愛教主》、《EGO》，擁數百萬爆破點擊外，主演的電視劇《大叔的愛》亦叫好叫座，再加上首部擔演的電影《假冒女團》上畫，氣勢銳不可擋，人氣遍布亞洲各地，獲2021 MAMA頒發最佳亞洲新人殊榮實至名歸。

「教主」直言感覺十分驚喜：「好多謝2021 MAMA頒發呢個殊榮畀我，超級開心同榮幸，能夠得到今次殊榮及登上2021 MAMA舞台，係我一直以來嘅夢想，今次獲得2021 MAMA認同，絕對係好surprise，而且亦好鼓舞，自己今年做過嘅嘢得到唔同嘅人欣賞及支持，鼓勵到我嚟緊演藝路上繼續努力，畀觀眾睇到更多自己不同一面。」

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Anson Lo亦不忘感謝身邊支持他的觀眾及神徒（Anson Lo的粉絲），他更將得到的榮譽跟MIRROR好兄弟分享，他說：「希望大家會繼續支持我、支持MIRROR，冇MIRROR就唔會有Anson Lo存在，冇每位觀眾支持同留意，亦唔會有呢個獎誕生，所以呢個獎唔係屬於自己，係屬於每位觀眾、每位神徒，屬於MIRROR整隊，多謝你哋！」

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明年想多方面嘗試

問到「教主」得到2021 MAMA殊榮，會否對他在年底競逐香港樂壇獎項注下強心針？他大方表示：「唔可以咁比較，得到2021 MAMA殊榮真係好驚訝，其實今年每完成一個工作，都冇諗過會得到咁多認同，我對年底頒獎禮冇諗太多嘢，由出道至今都係隨緣心態，攞唔攞到獎唔係最重要嘅一環，反而覺得最重要係能唔能夠畀觀眾睇到自己，擴濶自己接觸到嘅觀眾層面。」

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此外，回顧展2021年的發展，「教主」指對自己表現尚算滿意，他說：「我畀自己表現滿意，係因為大膽咗，喺唔擅長、唔熟悉嘅工作範疇上，好短時間就可以適應，唔會再好似出道時候咁驚。」

提到新一年的工作方向，「教主」指自今年有演戲經驗後，希望可以嘗試更多不同角色，所以下年會花多些時間在電影及演戲方面，而音樂路上他亦會嘗試不同風格、MV風格，「教主」指對Rap愈來愈感興趣，他透露希望來年歌曲上會增加Rap的部分。