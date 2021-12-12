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【安老宿位】羅致光指安老宿位需求增加為供應13倍　解決問題需「紅蘿蔔與大棒」

社會 13:00 2021/12/12

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羅致光指政府有責任增加安老宿位以滿足需求，但這不算是上策。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（12日）發表網誌，談及安老宿位的供求及輪候時間，指出安老宿位需求增幅遠超供應增幅，認為政府有責任增加安老宿位以滿足需求，但這不算是上策。

羅致光表示，在過往4個財政年度，一共有8間資助安老院啟用，共增加584個資助宿位。若以制定《安老服務規劃方案》時所作推算，2017年至2021年的數年間，增加的資助護理安老院與護養院宿位需求約為7,681個，需求增加是供應增加的13倍。他指出，若沒有其他的方法解決這個問題，輪候時間便只會加速延長。

羅致光稱，為解決安老宿位需求增幅又遠超供應增幅的問題，政府需要「多管齊下」，其中之一就是利用「紅蘿蔔與大棒」。他解釋，接下來較短期的方法之一，便是如何增加巿場上合符質素要求的私營安老院，然後透過買位計劃，增加資助宿位。以賣位給政府作賣點，吸引私營安老院的營運者改善現時院舍的服務質素至甲一水準，便是「紅蘿蔔」。另一方面，羅致光指當局正進行《安老院條例》的檢討，提升院舍的法定要求，若一些安老院不盡早作出改善，日後若修改了法例便不能再營運。

羅致光表示，政府有責任增加安老宿位以滿足需求，但這不算是上策。上策還是讓這個需求減少，而且居家安老是絕大多數長者的選擇，所以增加家居照顧服務，才是上策。

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責任編輯：黃穎津

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