【癌症篩查】調查指疫下市民篩查比率下降　逾半人憂醫院多人易染疫

▲ 防癌會表示，癌症發病年齡中位數為男性68歲及女性62歲，建議長者定期接受癌症篩查。（冼偉倫攝）

香港防癌會調查顯示，疫情影響港人接受癌症篩查習慣，去年港人接受篩查的比率下跌3-7成，今年也未見顯著回升，仍較疫情前跌26%至44%。防癌會建議，政府可配合「樂悠咭」的申請，對合資格年齡組別加強宣傳癌症篩查。

防癌會於10月31至上月15日訪問1002人，發現86%受訪者同意疫情高峰過後，回復定期身體檢查及癌症篩選十分重要，惟逾3成認為疫情平均還要2.5年才結束，並有64%受訪者擔心若現新一波疫情，會再次延誤檢查。

調查也發現，疫下去年港人接受癌症篩查，包括乳房檢查、大腸鏡、大便隱血測試及柏氏抹片檢查的比率下跌3-7成，當中大腸鏡篩查減少7成，跌幅最多。即使今年疫情受控，癌症篩查率仍未見顯著回升，仍較疫情前下降26至44%，而長者的篩查跌幅仍達37-50%，較整體受訪者高。至於去年市民接受一般身體檢查，包括驗眼及驗血等的比率也較疫情前下跌23-25%。

調查指出，55%受訪者指疫情高峰期間減少篩查及身體檢查是擔心診所和醫院人多聚集，增感染風險；亦有36%認為檢查非急需，可以「拖」下先。

防癌會表示，癌症發病年齡中位數為男性68歲及女性62歲，建議長者定期接受癌症篩查，並呼籲政府全面恢復癌症篩查服務，及考慮向高風險人士發出邀請，建議他們接受癌症篩查，例如可配合目前「樂悠咭」的申請，對該年齡組別人士加強宣傳。

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記者：黃小冰