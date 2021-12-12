【打卡去處】灣仔「許願樹」落戶茂蘿街7號　市建局：保育靠4招新營運策略

▲ 市建局將在茂蘿街7號豎立一棵4.5米高的「許願樹」裝置，成為首棵設於市區的「許願樹」。（網誌圖片）

市建局在2005年配合當年施政報告提出，以舊區更新營造文化氛圍，推動文化及創意產業發展的方向，開展茂蘿街活化試點項目。市建局行政總監韋志成今日（12日）發表網誌，市建局以「築動文化‧連繫生活」作為項目的新定位，並將在本周末（18日）舉行《光影樹下•願望成真》公眾活動，一棵4.5米高的許願樹裝置，將豎立在茂蘿街7號的休憩空間，成為首棵設於市區的許願樹。

韋志成指，市建局團隊在翻查茂蘿街唐樓群的歷史時，聯絡到其中一幢唐樓業主的後人黃燿佳。他憶述昔日項目內一幢唐樓的屋頂曾出現一棵「飛榕」，即指因雀鳥叼來種子跌在屋頂的牆壁罅隙之間而種下的榕樹。這棵榕樹生長多年，陪伴不少街坊成長，讓街坊感受到自然界為社區鄰里送來的祝福。然而，「飛榕」逐漸生長至8呎高，超出樓宇的負荷，其根部生長亦造成結構破損和滲水等安全隱患，不得不移除，以保障公眾安全。

市建局以「許願樹」裝置，把居民對飛榕的集體回憶傳承，將舊區居民一般在傳統節慶中，會為家人親友許願祈福的習俗，以科技和互動的新方式，將「飛榕」帶予社區的祝福延續下一代。市民只要親臨活動，把願望傳送到許願樹上，在枝葉間發放耀眼奪目的光彩，祈願望成真。

項目設計師Nichole介紹，每位來許願的市民，只需要站到樹的中央，向許願樹說出願望，整棵許願樹便會亮起五光十色的幻彩光效，同時播放特色音樂，寓意已收到許願者的祈願。相對一般戶外光影裝置屬於單向表演的燈光模式，許願樹結合科技，加強與許願者的互動性，為市民帶來嶄新的體驗。此外，設計團隊還邀請了一位年輕的音樂人，以過去百年的社會變遷為原材料，結合多媒體投影，創作一段《聲光合影》的燈光匯演，在每日指定時間帶領觀眾，走進灣仔由老香港演化至繁華大都會的歷史旅程。

韋志成表示，茂蘿街建築群營運合約在2018年結束，市建局接手項目的營運和管理，希望為活化項目融入「地方營造」概念，完善社區網絡的建立，彰顯地區特色，達致跨主題、跨界別、跨群體的活化效果，確保項目能發揮最大的社會效益。在不同持份者的共同參與下，市建局歸納出「築動文化‧連繫生活」作為項目的新定位，營運的目標是讓茂蘿街7號成為一個立足灣仔，面向全港的多元化社區建築，揉合香港地道生活和灣仔地區文化特色，以創新手法展現新舊文化之間的交替互動，達致「新舊交融、人地相連」。

韋志成稱，為了實現全新定位，市建局團隊參照持份者的建議後，將地區的主流意見，深化成4項新營運策略，包括文化探索、新舊互動、鄰里連結，以及生活體驗。

「文化探索」：將灣仔區的傳統工藝和飲食文化等地區元素注入項目，並以創新手法重新展示，吸引區內、外的居民和遊客前來欣賞，以加深公眾對灣仔地區文化的認識，延續傳統和歷史；

「新舊互動」：提供平台予傳統行業和創意產業在同一空間下交流，促進社區內不同專長、不同世代之間的新舊交融，讓社區及區內經濟持續發展；

「鄰里連結」：善用項目內的休憩空間，舉辦多元化社區活動，讓居民前來聚首一堂，分享生活，形成一個社區「聚腳地」，促進鄰里網絡的建立；

「生活體驗」：以靈活的租務策略，邀請具地區特色的商戶、創意文化團體等單位進駐，為附近居民提供衣食住行的日常生活所需，亦透過舉辦主題活動，成為區內其中一個社區活動熱點。

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記者：黃穎津