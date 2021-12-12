【國民教育】屯門保良局圓玄小學播南京大屠殺片嚇喊小一生　家長：係咪要去到咁盡？

▲ 屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學昨（11日）發通告證實，有學生進行南京大屠殺悼念活動課堂後感不安。（資料圖片）

明日（13日）是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，教育局早前建議全港中小學舉行悼念活動，有傳屯門直資保良局香港道教聯合會圓玄小學提前在小一德育課堂上，播放一段屬局方建議教材的戰爭紀錄片，涉及日軍處決平民、嬰幼兒屍體遍地等血腥暴力畫面，引起部分學生恐慌嚎哭及家長投訴。事隔兩日，校方昨（11日）發通告證實事件，解釋採用有關教材「本想讓孩子從歷史中領悟和平的重要性」，惟對於有學生上課後感到不安，校方也感到痛心，明日將透過特別班主任節疏導學生情緒。

facebook專頁「豬心記者」昨日發文表示，接獲保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級生家長投訴指，該校德育科教師在上周四（9日）課堂上播放一段長約5分鐘的南京大屠殺影片，涉及戰爭真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的畫面。

帖文稱，部分學生觀看日軍殺人情景即感恐慌嚎哭，惟該校家長群組流傳，有家長引述其子女稱「一路睇，老師叫佢地唔洗驚」；該帖文又引述消息指，該校有其他更高年級學生觀看影片後情緒激動，惟教師仍繼續播片，並無停止播放及安撫學生情緒，反映並非單一教師如此處理事件；有家長表示諒解學校推行國民教育是「為勢所逼」，「但係咪需要去到咁盡呢？」

▲ 教育局建議播放的「共赴國難，南京大屠殺」影片涉及日軍將平民推入坑活埋等畫面。（港台影片截圖）

涉事影片屬教育局建議教材內容 供全港中小學採用

翻查教育局上月底發出通函，建議全港中、小學在12月13日「南京大屠殺死難者國家公祭日」，安排40分鐘學校悼念活動，包括奏唱國歌、默哀，並播放分別由港台及新華社網製作的南京大屠殺紀錄片（詳情即看：【下一頁】）；當中由港台製作名為「共赴國難，南京大屠殺」的《世紀長征》影片，與投訴內容描述相符。

該片段長約5分鐘，開首註明「部分鏡頭可能會引起觀眾不安」，其中約50秒片段，涉及日軍舉槍射殺戰俘、將平民推入坑活埋，以及嬰幼兒屍體遍地等血腥殺戮場面，配以旁白：「日軍佔領南京的那天起，就已經變成血腥的屠場；由放下武器的俘虜，到和平的居民；由七、八十歲的老人，到剛出生幾天的嬰兒，都成為日本的屠殺對象」；惟教育局課程發展處提供的教學簡報，並無註明教材涉上述內容或適宜播放年齡等。

學校通告確認有學生課後感不安 公祭日將設「特別班主任節」疏導情緒

據悉該校已於昨日向家長發通告，稱學校早會時間緊迫，故提早於上周四進行部分悼念活動，稱學校是應用教育局提供的教材，「本想讓孩子從歷史中領悟和平的重要性，珍愛和平」，並確認有學生上課後感到不安，「我們（校方）也痛心有孩子感到不安」，校方將於明日「公祭日」帶領學生默哀一分鐘後，設「特別班主任節」時段，由班主任疏導學生情緒，「教導孩子用不同的方法面對困難，讓孩子分享感受，珍惜所有」，校方亦會為有需要的學生提供情緒輔導，並呼籲家長將子女情緒波動告知校方以作跟進。

該校亦承諾日後將倍加留意，審慎考慮學生的感受，並按不同級別的狀況調整教材，「既考慮孩子感受的同時，也可讓孩子接受民族和國家責任感教育。」

本報已向學校及教育局查詢，正待回覆。

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責任編輯：馮琪雅