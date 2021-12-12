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【因為是朋友呀】爆老父謝賢生活無法自理　謝霆鋒顯感觸：他每天說等死

娛樂 14:00 2021/12/12

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

謝霆鋒近日作客容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌），主持綜藝節目《因為是朋友呀》，節目中眾人談藝人風光背後另一面，其中霆鋒說到老父謝賢，直言父親是可憐的榜樣，更爆爸爸生活不能自理！

《因為是朋友呀》首集邀來謝霆鋒﹑關智斌做嘉賓，跟Twins和容祖兒分享內心世界。

講到許多藝人平時靠公司及助手照料日常，謝霆鋒就以爸爸謝賢（四哥）作例子，並透露父親生活狀況。霆鋒坦言謝賢退休後，終日無所事事，又不適應生活變化，以「可憐的榜樣」形容，感嘆爸爸一輩子都有人幫忙打理生活，晚年才會不懂自理。

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謝霆鋒作客容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌），主持綜藝節目《因為是朋友呀

謝賢每天不知做甚麼

霆鋒語重心長地說：「我跟你們說一個比較可憐的榜樣，像我爸，他現在年長了很多，他現在天天跟我說，我怎麼辦，我要等死」。

霆鋒解釋，爸爸不懂安排自己的生活，因過去60年，他所有事都是別人安排好，才知道今天要拍攝甚麼、後天去哪裡上台等。

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他指現在父親退休，再沒有公司打理，要一個人過生活時，就不知道怎麼安排人生，「他不知道一天起來可以幹嘛，因為他永遠看到的是閃光燈是攝影機。」霆鋒指看到父親的狀態，讓他更珍惜工作，也會為自己作不同人生的安排。

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曾指跟父母疏離

阿Sa蔡卓妍就安慰，指謝賢現在這樣也挺好，認為四哥是個非常好的人，有一班好朋友，在香港時也會約他出來吃飯，「他的朋友常常就會安排活動跟他一起玩，其實他也挺開心的」。

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過去謝霆鋒受訪時，也曾講過一段時間跟父母關係疏離。他稱：「所謂的偶像、明星，其實遲早還是會被遺忘的。基本上我天天都在體會的。」

霆鋒以父親謝賢做例子，表示：「只要我碰見他，他都會跟我說『你有沒有工作啊，有沒有甚麼要幫忙的，我又沒用，我又沒錢，找個事情讓我來幹一下，《鋒味》不是可以讓我來幫個忙嗎？』我已經太知道，如果自己不能夠放下所謂的五光十色，所有的這種注意力的誘惑，就會像他這樣。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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