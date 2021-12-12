【變態男友】女兒碌手機驚見媽媽遭性侵影片　揭男友借醉行兇：點做得出？

▲ 台灣一名男子性侵女友媽媽，被判囚3年8個月。

台灣早前發生一宗性侵案，一名20多歲陳姓男子，在女友家借宿一晚並與其家人飲酒作樂，期間疑借醉行兇，性侵女友媽媽，還借用女友的手機拍攝作案過程。女友隨後打開手機發現影片，隨即找男友對質，其母及後報警。案件日前進行審理，陳男被判刑3年8個月，全案可上訴。

打開手機驚見性侵影片

綜合台媒報導，事發於2018年9月，陳男與女友交往8年，經常去女方家過夜，得知其母有服用鎮定劑或安眠藥入睡的習慣。案發當日他與女友一家喝酒，先把女友灌醉，再趁着女友媽媽服藥昏睡之際，進入其房間，在旁邊還有3名小孩的情況下，用手指性侵對方。陳男作案期間借用女友手機拍下影片，打算日後回味。

翌日女友欲用iPad煲劇，利用手機開啟網絡連線，驚見陳男所拍攝的3段性侵影片自動上傳備份。她見片中受害人穿着牛仔褲、粉紅色內褲，與媽媽衣着一樣，拍攝地點亦在媽媽的睡房。

最新影片：

女友崩潰怒罵

女友隨即質問陳男昨晚是否喝醉，「告訴我你昨天晚上在幹嘛？敢做不敢當？啞巴啊？」。陳男不敢出聲，寫紙條承認「用手指用她」。女友閱後氣得大罵：

我都要恨死你了，真的是個垃圾……要和我分手去外面亂搞，搞到我朋友身上就算了，你搞的人是誰？是誰？是我媽！

女友為此感心碎，指「我對你而言，是否可有可無？」、「我愛你，但你愛的是我媽媽？」。女友媽媽事後提告，指控陳男疑多次趁她昏睡進行侵犯，有次她醒來發現褲子被脫到一半，趕緊穿起來，而當時陳男就在旁邊，問他為何走進來，陳男辯稱「來抱女友睡」。

案件日前進行審理，陳男在庭上否認犯案，反指女友誣衊他。然而，法官指此案有影片為證，陳男又在案發後寫下紙條承認用手指侵犯女方媽媽，比對筆迹後確認相符，認定陳男毫無悔意，依乘機性交罪判處3年8個月，全案可上訴。

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責任編輯：王明芳