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【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費

中小學 18:15 2021/12/12

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甘比帶同12歲大女劉秀樺（Josephine）一同出席時尚活動，可見Josephine眼大大似媽咪。

身家近700億元的42歲陳凱韻（甘比），與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子，平日鮮有帶子女公開露面，昨晚甘比帶同12歲大女劉秀樺（Josephine）一同出席時尚活動，事後她在IG限時動態分享與女兒的合照，兩母女打扮貴氣，雖然Josephine戴著口罩，仍可見眼大大似媽媽。

12歲的Josephine長得亭亭玉立，繼數月前陪父母打疫苗之後，再度現身出席時尚活動，見下大場面，從照片可見，以黑色打扮的Josephine看來有點怕醜，但斯文乖巧。

甘比與Josephine以全黑打扮出席時尚活動。（IG圖片）

現為華人置業CEO兼執行董事的甘比育有3子女劉秀樺、劉仲學及劉秀兒，分別13歲、9歲及近4歲。作為香港女首富的甘比，言行仍相當貼地，並積極行善，例如在疫情期間頻頻派口罩，又到老人院探望長者，上街賣旗籌款、參與社會公益活動等。

去年她更曾帶大女Josephine去深水埗向長者及小孩派白米、水果及禦寒衣服。她曾提及自己和大劉不是大富大貴的家庭出身，明白到「施比受更為有福」的道理，因此也希望能身體力行身教子女。

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甘比雖然日理萬機，依然堅持每日為3個子女煮早餐，並送他們返學，然後才回到工作崗位，曾獲大劉公開力讚她顧家。甘比曾接受TOPick訪問時稱，成為CEO後，她的工作日程及重點跟以往保持一致，但將嘗試與團隊更密切地關注市場。

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甘比強調自己不會做怪獸家長，鼓勵孩子自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的大女將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後大女成功賺到10萬元收入，全數捐贈慈善基金。她又教導3子女一起調製酒精搓手液，轉贈有需要人士。

Josephine最近亦參與東華三院舉行的「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」活動設計滑板，當時她在滑板上畫了媽媽甘比最心愛的卡通人物Pingu企鵝，令甘比大為感動。

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12歲的Josephine出身大富之家，可謂贏在起跑線，亦深得爸爸大劉的歡心，自她出世以來已最少獲贈4粒7至16卡的稀有藍鑽及粉鑽，總值超過8億港元，全部以她的英文名Josephine命名。大劉亦先後送贈豪宅給女兒，其中更將華人置業集團發展的「肇輝臺12號」樓盤命名為「秀樺閣」（Josephine Court）（價值約10億港元）。

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全港最貴私校弘立書院行IB課程

Josephine曾就讀行IB課程的維多利亞幼稚園，現時就讀全港最貴私校弘立書院，沒有跟隨兄姊劉鳴煒、劉秀融及劉秀盈入讀CIS漢基國際學校。

弘立的學費與漢基不相伯仲，根據目前學校網頁資料，小一預備班至五年級全年學費為$204,650、中學六至十年級為$237,770，而十一及十二年級則是最貴的$258,470。

弘立書院近年的IB成績理想。（經濟日報資料圖片）

由「光纖之父」高錕有份創立的私立學校弘立書院，是一所獲國際認證的國際文憑世界學校，於2009年開始為11至18歲學生，提供5年制IB-MYP國際文憑中學課程，以及兩年制IB-DP國際文憑大學預科課程，著重訓練學生批判性思考及擴闊眼界。

弘立書院近年的IB成績亦理想，今年出產了3名IB狀元，而去年亦有5名考獲44或43分的「榜眼」或「探花」，另有19名學生考取40分或以上佳績，整體學生平均分為37.2分。畢業生多赴海外升學，包括世界知名的哈佛大學、賓夕凡尼亞大學﹑劍橋大學等。

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責任編輯︰王明芳

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