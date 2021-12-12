【Omicron變種病毒】研究指Omicron削復必泰中和病毒能力逾9成　中大港大強調打針仍能減患重症機會

▲ Omicron可大幅減低復必泰疫苗的病毒中和能力達32倍或以上。

新冠變種病毒Omicron急速擴散，其傳染力及致病性仍成疑。本港首項針對Omicron的初步研究結果今（12日）出爐，港大公共衞生學院與中大醫學院聯合研究發現，打齊2劑復必泰疫苗的市民，在1個月內對付Omicron的中和抗體水平只剩10個單位，而對付原始新冠病毒則有320個單位，即Omicron削弱復必泰疫苗中和抗體97%；帶領研究的港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，中和抗體水平至少要有25個單位才可免受感染，團隊促請高危群組人士，如長者、免疫力低者，應及早接種第3針疫苗。

港大公共衞生學院與中大醫學院研究團隊利用10位18歲以上人士、1個月內接種第2劑復必泰後血液，因認為此時抗體水平應該是最高，測試對於原始新冠病毒及Omicron變異株的反應；結果前者中和抗體有320個單位，可完全殺滅原始新冠病毒，而後者則只剩10個單位，即Omicron削弱復必泰疫苗中和抗體97%。

許樹昌向TOPick解釋，要免受新冠病毒感染至少需要25單位的中和抗體，但他同時指抗體只是其中一項免疫反應，另一項是細胞介導免疫，而這是不太可能受到Omicron變異株的影響；他認為，疫苗對死亡及重症仍有保護作用，因此所有合資格人士應及早完成接種。

許樹昌續指，隨著Omicron的出現，相信接種了兩劑復必泰人士，最後都需全民打第三劑，約與接種第二劑疫苗相隔6至12個月；而衞生署轄下的科學委員會將於本月23日開會，預計將討論擴展接種第三劑復必泰的安排。

另一位帶領研究的港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文則指，暫未知可免受感染的最低中和抗體水平為多少，但同意愈高愈好；他又提到研究是在參與者體內抗體水平最高的時候進行，不排除市民完成接種復必泰後3個月至半年已無法量度出抗體，呼籲高危群組，包括長者、免疫力弱及長期病患者，應及早注射第三劑疫苗。

潘烈文解釋，由於團隊上周初才分離出Omicron病毒株，而研究需時，故是次研究只有10名參與者，團隊下一步將繼續測試參與研究者的T淋巴細胞反應，以得知打針後感染出現重症風險，以及會以接種科興人士和已接種加強劑疫苗人士進行同樣測試。

香港科技園免疫及感染研究中心行政總監裴偉士指，由於過去的研究結果顯示，科興疫苗殺滅病毒的抗體水平較復必泰為低，因此估計Omicron變異株也可能令科興疫苗喪失相當多的保護力。

港大醫學院譚華正基金教授（醫療科學）、公共衞生學院病毒學講座教授及香港科技園免疫及感染研究中心行政總監裴偉士及其團隊，早前曾將Omicron變異株成功分離，並進行病毒中和測試，針對Omicron變異株及原來SARS-CoV-2病毒，量度血清中可殺滅病毒的抗體水平。

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記者：黃穎津、鄧凱文