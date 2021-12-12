【Omicron變種病毒】研究指Omicron大幅削復必泰中和病毒能力　中大港大強調打針仍能減患重症機會

▲ Omicron可大幅減低復必泰疫苗的病毒中和能力達32倍或以上。

肆虐全球的新冠變種病毒Omicron刺突蛋白有超過35種變異，令人憂慮其傳染性及致病性會大大提升。港大醫學院與中大醫學院最近一項聯合研究發現，Omicron可大幅減低復必泰疫苗的病毒中和能力達32倍或以上，研究團隊現正為科興疫苗進行同類測試，相關結果可望於日內取得。

團隊強調，疫苗仍能有效減少感染新冠病毒者死亡及重症的機會，呼籲高危群組，包括長者、免疫力弱及長期病患者，應及早注射新冠疫苗加強劑。

團隊利用10位已接種2劑復必泰疫苗人士的血液，測試對於2020年首次發現的新冠病毒及由港大醫學院公共衞生學院據本港首宗個案成功分離的Omicron變異株的反應。實驗中採用的血液，是在第2劑疫苗注射後約1個月內採集的，即研究人員認為血液內可殺滅病毒的抗體水平最高之時。

結果發現，大部分已接種疫苗的人士殺滅原始的病毒中和能力都很高，但對於Omicron變異株，這項能力卻大幅減少32倍或以上，反映疫苗對於Omicron變異株突破性感染的保護力顯著減低。

香港科技園免疫及感染研究中心行政總監裴偉士指，由於過去的研究結果顯示，科興疫苗殺滅病毒的抗體水平較復必泰為低，因此估計Omicron變異株也可能令科興疫苗喪失相當多的保護力。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，抗體雖然重要，但畢竟只是其中一項免疫反應。另一項是細胞介導免疫，而這是不太可能受到Omicron變異株的影響。他強調，疫苗對死亡及重症仍有保護作用，因此所有合資格人士應及早完成接種。

港大及中大醫學院的聯合研究團隊將於下星期測試已接種加強劑疫苗人士的血液，並期望加強劑可提升疫苗的保護力。裴偉士呼籲，屬於高危群組的人士，包括長者、免疫力低或患有慢性疾病如糖尿病、高血壓的人士，應及早接種加強劑，至為重要。

港大醫學院譚華正基金教授（醫療科學）、公共衞生學院病毒學講座教授及香港科技園免疫及感染研究中心行政總監裴偉士及其團隊，早前曾將Omicron變異株成功分離，並進行病毒中和測試，針對Omicron變異株及原來SARS-CoV-2病毒，量度血清中可殺滅病毒的抗體水平。

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記者：黃穎津