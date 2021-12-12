【新冠肺炎】今增5宗輸入個案包括2名菲傭　全打齊疫苗4人帶變種病毒

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今（12日）公布，正調查5宗確診個案，新增個案均為輸入個案，當中4宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。

個案詳情如下：

第12490宗：62歲男，無病徵，12月10日從英國經航班CX252抵港後檢測結果呈陽性，7月1日及7月22日在香港接種兩劑復必泰；感染N501Y變異病毒株

第12491宗：50歲女，無病徵，12月10日從英國經航班CX252抵港後檢測結果呈陽性，6月24日及7月15日在香港接種兩劑復必泰；感染N501Y變異病毒株

第12492宗：14歲男，12月9日發病，12月5日從英國經航班CX252抵港，黃竹坑奧華時尚精品酒店南岸檢疫期間確診，7月6日在香港接種一劑復必泰；感染L452R變異病毒株

第12493宗：29歲女傭，無病徵，12月2日從菲律賓經航班5J272抵港，竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，4月8日及5月6日在菲律賓接種兩劑科興；病毒量不足以進行變異病毒株檢測

第12494宗：34歲女傭，無病徵，11月22日從菲律賓經航班5J272抵港，青衣華逸酒店檢疫期間的樣本檢測結果為不確定，入院後進行的檢測結果呈陽性，6月22日及9月14日在菲律賓接種兩劑AstraZeneca；感染L452R變異病毒株

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記者：鄧凱文