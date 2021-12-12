【騎師墮馬】香港短途錦標發生墮馬意外　上屆香港盃冠軍潘頓等騎師需送院

▲ 香港短途錦標發生墮馬意外。

沙田馬場今日（12日）舉辦「浪琴表香港國際賽事」，總獎金高達1億港元，惟比賽期間發生嚴重墮馬意外，騎師潘頓及多名騎師墮馬，傷勢未明。

騎師潘頓去年憑日本代表「樸素無華」勝出香港盃，第9次在香港國際賽事中獲勝，超過曾8度在國際賽奏凱的巫斯義，成為贏得國際賽次數最多的騎師。

浪琴表香港國際賽事是一項世界草地錦標大賽，每年12月第2個星期日舉行，來自世界各地的賽驅會角逐4項一級大賽。

4場國際賽事總獎金合共高達1億港元，分別是浪琴表香港盃（總獎金3,000萬港元）、浪琴表香港一哩錦標（總獎金2,600萬港元）、浪琴表香港短途錦標 （總獎金2,400萬港元）及浪琴表香港瓶（總獎金2,000萬港元)。

馬會發言人稱，確認於浪琴表香港短途錦標墮馬的騎師福永祐一、希威森及潘頓現時清醒，並已被送往醫院作進一步檢查；將適時作進一步公布。鑑於是次意外及仍要掌握進一步情況，馬會決定此場賽事及餘下的浪琴表香港國際賽事的頒獎儀式將會從簡，包括不播放國歌。

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責任編輯：陳梓蔚