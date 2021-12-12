【拳王X開心速遞】跟李君妍擂台戲受讚　「送水輝」許家傑地獄操肌實錄曝光【多圖】

▲ 許家傑上擂台大騷肌肉。

由黎耀祥、張振朗、姚子羚、賴慰玲、蔡潔、朱敏瀚、許家傑、黃子恆等參演的《拳王》，前晚（10號）一集重頭戲是有「奸角專業戶」之稱的許家傑與李君妍的擂台戲。而「送水輝」許家傑一身古力肌即成為焦點。

《拳王》上周五晚一集劇情講述「送水輝」許家傑飾演的拳王蔣繼昇，原本與駿風拳館學員之一的Kiko（李君妍飾）是情侶，由於阿昇一直醉心打拳冷落Kiko，二人分手收場！

即將與正藍（張振朗飾）對壘的阿昇被加晴（蔡潔飾）騙上駿風拳館，因而洩露與Kiko的前情侶身份及二人分手原因，拳館眾人逐鼓勵Kiko與阿昇打擂台以洩心頭之恨！最終二人和解，算是「大團圓」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

跟李君妍擂台戲受讚

向來備受網民喜愛的君妍，是次角色相當有發揮，除了可展示運動實力，更要應付複雜內心戲，君妍坦言相關體驗很過癮：「今次要記動作之餘，又要應付不同情緒及喊戲。其實我收到劇本時已經忍唔住喊，及覺得好浪漫，拍攝時我都擔心被手長腳長的家傑打親。」

家傑聞言即「反擊」：「反而是你NG時打中我，因為拍之前導演要君妍再歇斯底里點，所以她的拳真的好似想攞我命！」

【開心速遞】曾約許家傑行山跑樓梯 「大小姐」林淑敏：朋友間正常活動

最新影片推介：殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛 殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物

家傑在劇中雖然不是主角，但依然操得極弗，腹前朱古力肌清晰可見，一雙麒麟臂亦甚為吸睛，難怪網民留言：「送水輝好勁咁喎！」

原來家傑之所以操出完美「爆肌」，除了靠努力節食及重訓外，埋位前的地獄式谷肌集訓亦是成功關鍵：「工作人員會陪我做好多訓練，好似掌上壓、飛膊、扯衫，幫助肌肉充血，可以令我手臂同腹部嘅線條更靚。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而前晚（10號）播畢第14集後，姚子羚、黃子恒、許家傑、李君妍及衛志豪更齊齊開直播與觀眾互動。席間五人大送拳王口罩套，姚子羚笑指如直播觀眾想獲得口罩套，必須留言「葉迎風好靚仔」，結果有網民筆誤「葉迎風最靚仔」，即被取消資格，子羚笑謂：「佢又未到最靚仔，我哋個劇好多靚仔㗎！」至於家傑，則笑指與祥仔經常爆肚，並笑言希望監製不要介意。