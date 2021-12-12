【無私救人】68歲釣魚翁捨命勇救墮海女子　盼對方活得精彩︰生命好寶貴

▲ ，68歲袁鎮雄為「義勇獎」得獎人之一，他成功勇救墜海女子，希望對方可以再展開精彩人生。

助人為快樂之本，捨己救人令人敬畏。昨日（11日）義務工作發展局舉行「2021國際義工日嘉許禮」，表揚了三位冒生命危險拯救他人的香港市民，其中一名為68歲退休人士，他在釣魚期間，發現一名女子墮海，隨即跳落海勇救女子，最後成功拯救生命。

昨日（11日）義務工作發展局舉行「2021國際義工日嘉許禮」，除了嘉許來自社會不同界別的義工和義工團體，還頒發了「義勇獎」予3位見義勇為的市民，嘉許他們無私救人的精神。

▲ 68歲的退休人士袁鎮雄為「義勇獎」其中一名得主。（圖片來源：義務工作發展局facebook）

其中一名「義勇獎」得主為68歲的退休人士袁鎮雄，他憶述指今年8月13日晚上10時，他如常到尖沙咀釣魚，期間見到一名企圖自殺女子墮海，並在海面掙扎，雖然一眾熱心途人馬上把水泡拋下，可惜未能成功。

水泡埋唔到去，佢好似想講嘢但含住啖水。

袁鎮雄指「佢連講嘢都講唔到，含著水想喊救命，但都聽唔到佢講野，佢喺到掙扎，我就拿拿聲跳落海。」多年未有游泳的他，當時毫不猶豫跳入海中救人，二話不說脫下身上的腰包，帶同水泡，跳入海中拯救女子。

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英勇袁伯︰救到人好開心

袁鎮雄形容當時情況非常危急，他游到女子身邊將水泡套上後，卻因逆水流而無法將女子推回岸邊：「明明離岸邊只有兩米，但就係推唔到。」幾經艱辛，他用盡全力才能成功把女子拉到岸邊。

着晒衫褲鞋游水，一上到岸好攰，全身散晒，但內心好滿足，救到人好開心。

袁鎮雄坦言當時未有想過自身安危，「見到有人出事，唔諗得咁多，一諗你就可能唔會出手幫。」成功拯救女子後，他感到「全身散晒」，但遇溺者可以有「take 2」（重新再來）的機會，自己都感到十分開心，同時希望對方可以展開第二段精彩人生。

生命好寶貴，救到人比咩都嚟得重要。

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責任編輯：羅嘉欣