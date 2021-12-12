【免費乘車日】網民盤點10大抵搭巴士線　郊遊賞紅葉來回慳近50元

▲ 立法會換屆選舉日（19日）當天，港鐵、專營巴士營辦商及電車公司，均會提供免費乘車優惠。（資料圖片）

立法會換屆選舉日（19日）當天，港鐵、專營巴士營辦商及電車公司，均會提供免費乘車優惠。「香港交通.資訊網」上有網民就精選10條「抵搭」路線，幫助大家用盡優惠。

10條抵搭路線：

1、新大嶼山巴士—2【昂坪＜ > 梅窩碼頭】

（假日車資31元）

沿途景點：昂坪、石壁水塘、塘福、長沙泳灘及貝澳

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2、城巴—E22C【機場飛機維修區＜＞調景嶺站】

（車資27.5元）

沿途景點：飛機維修區、牛池灣大排檔、九龍灣、觀塘

▼ 點擊圖片放大 +2

3-4、九巴 978【粉嶺（華明）＜＞灣仔北】及673【上水＜＞中環(香港站)】

（車資25.6元）

沿途景點：上水租單車去大水管、羅湖/河上鄉食豆腐花 / 粉嶺轉車到流水響觀紅葉同天空之鏡

▼ 點擊圖片放大 +2

5、九巴968【元朗(西)＜＞銅鑼灣(天后)】

（車資24.7元）

沿途景點：(元朗) 轉 K66A到大棠賞紅葉、南生圍、元朗美食、(市區) 工展會、西九文化區聖誕主題區、M+博物館

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

6-8、城巴九巴307【大埔中心＜＞中環(渡輪碼頭)】、城巴 967【金鐘 (西)＜＞天水圍天恩邨】、969【銅鑼灣 (摩頓台)＜＞天水圍市中心】

（車資24.6元）

沿途景點：（307大埔） 鐵路博物館，轉乘75K/275R到大美督、新娘潭、烏蛟騰郊遊

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

沿途景點：(967 / 969 天水圍) 濕地公園、聚星樓、屏山文物徑

9、城巴E22A【機場博覽館＜＞將軍澳 (康盛花園)】

（車資24元）

沿途景點：博覽館、東薈城Outlet、觀塘海濱公園、將軍澳南海濱公園

10、九巴289R【黃石碼頭＜＞沙田巿中心】

（車資23.3元）

沿途景點：黃石碼頭 (可以轉乘渡輪到塔門)、北潭涌 (世界地質公園)、泥涌摸蜆

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚