【立法會選舉】陳茂波網誌籲市民踴躍投票　形容新議席組成更全面反映民意

▲ 陳茂波日前在炮台山一帶派傳單，呼籲市民踴躍投票。（陳茂波Facebook短片截圖）

財政司司長陳茂波今日發表網誌，呼籲市民在下周日踴躍投票，選出的新一屆立法會代表。他又指，要在「愛國者治港」原則、行政主導的治理體系下，全力全速破解累積已久、制約社會及經濟發展的老、大、難問題。

網誌以「良政善治 共同參與」為題，指出今次的立法會選舉，是完善選舉制度後的第二場重要選舉，形容香港發展已步入由治及興的新階段，從制度上鞏固「一國兩制」全面準確貫徹落實，讓行政主導優勢再次發揮。

他續指，新制度提升政府治理與解難的效能，讓香港社會和經濟發展能為市民帶來感受得到、分享得到的好處，同時沒有忽略少數人的需要。

他更提到，一些西方式民主社會所採取的泛自由化政治制度模式，容讓資本的政治影響力過度膨脹，經濟發展成果分配嚴重傾斜，結果是犧牲民眾利益，不利於社會長遠穩定。

他強調，今次立法會選舉有著廣泛代表性、政治包容度和均衡參與度，優化後的立法會可兼顧最廣大階層的整體利益，更全面地反映民意，更符合香港的實際情況和整體利益，形容期待與新一屆的立法會議員合力，共謀新發展。

陳茂波又指，在中國共產黨領導下，新中國應對了種種挑戰，經濟與社會持續發展，近年更達致全面建成小康社會的目標，歷史性地解決了絕對貧窮問題，人民的生活有顯著的改善，並正期待著更美好的未來，中華民族正步入偉大復興的新征程。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：胡偉明