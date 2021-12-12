【立法會選舉】多名司局長呼籲市民投票　選出代表自己的聲音進入議會幹實事

▲ 律政司司長鄭若驊在網誌表示，昨日與10多名中三至中六學生聚會時，誠意邀請他們呼籲父母和親友投票。（鄭若驊網誌）

立法會選舉下周日舉行，律政司司長和多名司長今日呼籲市民投票。其中，律政司司長鄭若驊在網誌表示，昨日與10多名中三至中六學生聚會時，誠意邀請他們呼籲父母和親友投票。

鄭若驊網誌以「與年輕人一席話」為題，透露昨日與10多名來自香港青少年軍總會和基本法大使培訓計劃的中三至中六學生聚會，就《憲法》、《基本法》和《港區國安法》交流，希望他們可以向朋輩傳遞正確的訊息。

她又指，青少年是社會未來的棟樑，雖然他們現時也許太年青，未能加入特區的管治架構，但誠意邀請他們呼籲父母和親友在12月19日的立法會選舉中投票，為香港、也為年輕的一代建設美好的將來。

▲ 公務員事務局局長聶德權聯同多名常任秘書長、副秘書長等，呼籲公務員同事和市民善用手中一票。（聶德權Facebook影片截圖）

公務員事務局局長聶德權在社交網站上載短片，他在片中聯同多名常任秘書長、副秘書長等，呼籲公務員同事和市民善用手中一票，選出能代表自己的聲音和力量，進入新一屆議會幹實事。他強調，每位選民的一票相當重要，大家要同心為香港寫下新篇章。

▲ 民政事務局局長徐英偉以戲彷立法會候選人的方式，呼籲市民盡公民責任投票。（徐英偉Facebook截圖）

民政事務局局長徐英偉亦在社交網站上，參考了其他立法會候選人做法，寫上：「本人在此帖文之前及以後發佈的任何資訊，均與2021年立法會參選無關，謹此聲明。」而他上載的相片亦參與了候選人的海報設計，但寫上「請支持1219」，呼籲市民盡公民責任積極投票。

▲ 發展局局長黃偉綸（左）和副局長廖振新（右）呼籲大家踴躍投票。（黃偉綸網誌）

發展局局長黃偉綸則在網誌表示，今次的立法會選舉具有廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性4大特色，希望合資格選民為香港未來投下重要一票。

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責任編輯：胡偉明