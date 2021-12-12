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【家居意外】13歲女童開電熱氈睡覺遭燙傷　半夜痛醒驚見手腳焦黑起水泡

兒童健康 17:40 2021/12/12

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

內地一名13歲女童開電熱氈睡覺遭燙傷。

入冬後不少人用電熱氈保暖，然而使用不當有機會導致燙傷。內地陝西一名13歲女童日前蓋電熱氈入睡，半夜卻突感疼痛，開燈後發現手、腳都被燙傷，出現焦黑及起水泡。女童送院治療後現無大礙。

半夜遭燙傷感疼痛

據內媒《陝視新聞》報導，該名女童半夜睡覺時，突然感到腿部疼痛，伸手觸摸時手部同樣感到疼痛。她開燈查看，發現手、腳都遭燙傷，出現「黑色的焦」。父母隨即陪同她前往西安市兒童醫院進行治療。

醫院骨燒傷整形科主診醫生孫超楠表示，女童手腳傷口面積不大，但屬於二度燙傷，起了許多水泡。醫生先將水泡刺破，將膿水引流出來，再進行包紮及換藥，等待傷口癒合。

醫生又提醒家長，電熱氈不宜通宵使用，應在睡覺前關閉電源。若發現子女遭電熱氈燙傷，家長應先切斷電源，再查看小朋友的傷勢；不要強行撕脫小朋友的衣物，盡量用剪刀剪開，再將燙傷部位於涼水浸泡20至30分鐘，起局部降溫的效果。

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燙傷急救法

TOPick過往曾訪問香港紅十字會，了解輕微燙傷的急救法：

  • 用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺
  • 抹乾傷口
  • 用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口
  • 避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

香港紅十字會緊急應變策略委員會主席蕭粵中醫生指，燙傷後不應自行刺穿水泡，「水泡仍然是皮膚的保護層，如刺穿水泡而沒有適當處理，會有傷口感染的風險」。此外不應為傷者塗抹任何藥物、牙膏或食油等、不應冰敷患處以免過度降溫。

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責任編輯：王明芳

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