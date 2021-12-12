【令人心酸】兒翻出失智父生前對抗病魔筆記　寫下每項生活細節︰不要給人添麻煩

▲ 日本一位父親患有「認知障礙症」，生前寫下的筆記，提醒自己要盡力做好生活每個細節，不要為人帶來麻煩。

人到老年，難免會受疾病所困，而「認知障礙症」（腦退化症）是老人家常見的病情，記性會愈來愈差。日本一名網民分享指，自己意外翻出患有「認知障礙症」的父親生前寫下的筆記，當中記錄了生活大小事項，及對抗「認知障礙症」的努力，令樓主崩潰大哭。

據外媒報導，日本一名網民分享指自己的父親患有「認知障礙症」（腦退化症），父親過身後，他發現一本筆記，上面寫下了生活的大小事項。原來父親知道自己的病情愈來愈嚴重，記性差，因此要不斷寫，提醒自己要盡力做好生活每個細節，不要為人帶來麻煩。

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筆記中夾著紙張說「對不起」

除了寫下「廁紙用完先開第二卷」，還寫道「不要做多餘的事」、「不要給別人添麻煩」、「別擅自行動」等等字句，最後還發現筆記中夾著一張空白的紙張，竟然寫著「對不起，進一」。

樓主不禁崩潰大哭，原來父親一直深感自責，樓主指由於父親生前患有「認知障礙症」，因此常常照顧他的母親會容易生氣，所以父親記錄一切提醒自己。

看完這些筆記後才知道父親當時有多掙扎，私底下有多努力地在對抗病魔。

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不少網民看完相關帖文都感到鼻酸，甚至流淚，紛紛留言︰「失智症真的本人最辛苦，在不知不覺中做了討厭的事情，清醒時又會很自責，那樣的想法都寫在筆記本裡了」、「即使失去了記憶，也不會丟失本性，他是一位好父親」、「人人都會老，記得將心比心。」

亦有人身同感受表示，明白照顧者與被照顧者的無奈及無助，「回想起自己經歷過相似的日子，鼻已酸，眼淚已流。」

「認知障礙症」是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達10萬人，接近長者人口十分之一。

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

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責任編輯：王明芳