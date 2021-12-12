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【打擊犯罪】屯門酒樓東主拒繳保護費　疑被報復破壞損失達37萬警拘6男子

社會 17:15 2021/12/12

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

屯門一間開業不久的酒樓遭勒索「保護費」，上周被多名持鐵通和鐵鎚惡漢闖入大肆破壞，警方經調查後拘捕6名男子。 （曾秋文攝）

屯門一間開業不久的酒樓遭勒索「保護費」，上周被多名持鐵通和鐵鎚惡漢闖入大肆破壞，警方經調查後拘捕6名男子，相信全部為黑社會成員，現正追緝餘黨歸案。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，上月18日，屯門青山公路藍地段一間開業約一個月的酒樓，被人登門勒索「保護費」，負責人拒絕後對方離去。至上周四（9日）下午5時30分，當時酒樓內並無客人，只得10名職員正準備晚市，突然有7名穿黑衫黑褲男子，手持鐵鎚和壘球棍闖入，不由分說大肆破壞，擊毀酒樓內物件，逞兇後更在門外淋上紅油，登上2輛掛有假車牌的私家車逃去無蹤，過程僅一分鐘。

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負責人事後報警求助，點算損失達37萬元。警方調查後在案發當日迅速拘捕一名53歲男子，經追查後，在過去2日再拘捕多5名涉嫌在酒樓內破壞的男子（18至22歲），他們全部有黑社會背景，涉嫌「勒索」、「刑事恐嚇」及「使用偽造文件」等罪。其中53歲男子已獲准保釋候查。警方呼籲，臨近歲晚，如有商舖及居民遇上述情況，應向警方盡快報案。

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記者：曾秋文
 

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