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【青春本我X聲夢傳奇】 炎明熹捱到病缺席《新城》記招　Gigi兼顧返學唱歌死頂

娛樂 17:56 2021/12/12

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炎明熹因病缺席《新城》頒獎禮記招。

新城電台在今日（12月12日）假紅磡一個商場舉行《新人大熱唱2021》，姚焯菲（Chantel）、ANSONBEAN（陳毅燊）、張進翹（Manson）等新人出席該活動外，還有樂壇師兄師姐胡鴻鈞和菊梓喬（HANA）、馮允謙等現身。

不過，原本有份出席今日活動的炎明熹（Gigi）卻因病未能出到場。與Gigi份屬同門兼好友的Chantel表示，知道對方身體不適，表示活動後打電話問候好姊妹，並稱：「知她間中有失眠問題，但相信她可以處理到。」

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【青春本我X聲夢傳奇】四小花合體演唱　炎明熹回應會否參加《聲生不息》

炎明熹工作量多

仍然是中學生的炎明熹為《聲夢》學員當中的人氣王，工作不斷，唱歌拍劇外還有大量商演工作，昨日Gigi更要出席飲食頒獎禮及《歡樂滿東華》表演。另外，據悉她還參加歌唱比賽節目《聲生不息》。

最新影片：【湊得輕鬆啲】殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛　殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物

學業事業兩兼顧的Gigi在昨晚出席活時受訪表示，身體能負荷連串工作，指現時每天也至少睡6個小時，同時會喝雞精及姑媽煲的湯水補身，只是稱未入行前每日可睡瞓9個小時及自然醒：「現在諗番覺得自然醒好幸福。」

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【聲夢傳奇X青春本我】炎明熹稱未有男友　Yumi+Chantel+Windy陪過節

上月台上跌

其實在11月21日，專業的炎明熹因為不想失場於是在身體不適的情況下出席活動，結果在台上跌倒。

此外，「聲夢四小花」炎明熹、姚焯菲、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成的組合After Class，早前推出單曲《要為今日回憶》，而「愛爆音樂」在日前於IG公開多段該歌曲的MV拍攝花絮。

四小花組成After Class。

可是有網民在片段發現Gigi帶着一對「熊貓眼」現疲態受訪，令粉絲心痛。

而且在After Class屬大姐姐的她，於MV更要負責用繩拉動在坐在梳化上的Chantel，可是Gigi在訪問卻表示：「係我應該做，因為我係幾個入面最大同埋睇落去最大力，所以好適合我做。」

作為人氣王，Gigi十分專業及肯捱，不過也要注意身子。

撰文 : TOPick柴犬出動

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