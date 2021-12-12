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【立法會選舉】新界西南選舉論壇火藥味濃　劉卓裕被質疑扮民主派、扮愛國

政治 17:33 2021/12/12

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非建制派的新界西南候選人、荃灣區議員劉卓裕。（劉卓裕Facebook）

立法會新界西南3名候選人，今日在商台舉辦的選舉論壇上激辯，甚有火藥味。工聯會陳穎欣和民建聯陳恒鑌，分別質疑非建制派劉卓裕「扮民主派」、「扮愛國」。劉卓裕則反指工聯會曾放置土製炸彈，又質疑民建聯「消費潘媽媽」。

在互相質詢環節期間，陳穎欣和劉卓裕不斷「疊聲」激辯。對於被陳穎欣質疑「扮民主派」，劉卓裕強調自己是唯一一個獲民主黨認可成員支持的候選人。

談及多宗政治爭議事件時，劉卓裕重提1967年的六七暴動，有左派人士全港多地放置炸彈，於北角炸死小姊弟等事件：「你們工聯會，你放過菠蘿（土製炸彈）的！」陳穎欣反駁：「我是『反英抗暴』，你就是『親美黑暴』！」

至於劉卓裕與陳恒鑌交鋒期間，劉卓裕形容2019年的修訂《逃犯條例》風波，是因為民建聯硬撐政府修例才導致亂局。陳恒鑌反擊時，質疑劉卓裕「扮愛國」。

劉卓裕又質疑，民建聯當日聲稱會幫助台灣殺人案死者潘曉穎母親，如今卻對其不屑一顧。陳恒鑌回應時謂：「你不要再消費潘媽（媽）！」劉卓裕則反指民建聯當日是利用和消費潘媽媽。

此外，陳穎欣被質疑「空降」新界西南，缺乏地區工作政績和實戰經驗。陳穎欣回應時強調，自己曾任區議員、熟悉政策，又認為網上論政給人感覺務虛。

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責任編輯：胡偉明

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