陳凱詠獲Serrini+曾比特力撐圓夢　AK@MIRROR 壓軸出場掀高潮

▲ AK撐好友Jace.

Jace陳凱詠昨在九展Star Hall舉行首個售票演唱會《UNBORDERED演唱會》頭場。好友Anson Kong、Serrir、曾比特做嘉賓力撐。

Jace身穿火紅色皮褸Rocker形象登場，獻唱《天生二品》揭開序幕，再以Avril Lavigne的《Sk8ter Boi》及Olivia Rodrigo的《good 4 u》跟大家熱身。

然後Jace換上性感火辣的緊身戰衣，熱舞演繹《收聲多謝》，索爆造型令全場尖叫聲不絕，性感女王的霸氣震懾全場。

▲ Serrini任嘉賓。

Serrini一身bling bling驚喜登場，與Jace合唱《相對濕度》，兩人自信告訴大家有想做的事就去做，有自信就漂亮。Jace笑言：「下次你開show唔搵我做嘉賓可以搵我做Dancer㗎！」

Serrini唱出《~旋轉 with me*》。接著Jace為大家送上驚喜表演，將武術花劍揉合舞蹈，剛柔並重，然後唱出《虛擬人與我》及《Cold》，台下一片手機燈海。

▲ Mike合唱。

經常尊稱Jace做師姐的Mike曾比特合唱《想正常》及《自以為》，延續深情的感覺Jace唱出《沒有無緣無故的恨》。Jace分享自己成為歌手前的經歷，小時候喜歡唱歌卻覺得唱得不夠好，沒有自信：「我細個成日覺得自己唱歌唔好聽，又怕同人講鍾意唱歌會俾人話發明星夢。今日可以嚟到呢個舞台，我想講，有夢想但未達到嘅你放膽去做啦，只要俾自己慢慢進步，終有一日可以達成自己嘅夢想。」然後唱出《If I ain’t got you》。

壓軸嘉賓AK江𤒹生登場，二人合唱《隔離》及《曖 Tensions》，兩位跳得之人邊跳邊唱將氣氛推至高峰，然後AK再唱出《金星女孩》掀起另一個高潮。

然後連串快歌環節，《DOITDOIT》、《Forever Summer》、《喘息空間》及《CityPop》全場氣氛高漲，再到《倒轉地球》、《跌嘢唔好搵》、《boyfriend material》、《得個等》、《大懶堂》及《Warriror》medley，再唱《我愛茶餐廳》。

Jace眼泛淚光唱出《Ciao》，感性說：「能夠做得成呢個show唔知點形容，有人提點我要珍惜每個時刻，的確時間過得好快，多謝每個鼓勵過我嘅朋友！」然後唱出《I Wish》，而encore環節唱出《想突然》及《隔離》為演唱會劃上圓滿句號。