【香港馬王】金鎗六十再贏頭馬已連贏16場　僅差1場可追平精英大師連勝紀錄

▲ 「金鎗六十」成功衛冕浪琴表香港一哩錦標，贏得頭馬獎金14,820,000港元。（馬會提供）

浪琴表香港國際賽事在「賽馬防護泡」下於今日（12日）在沙田馬場舉行，4項草地國際一級賽同日上演，途程由1200米至2400米，總獎金高達1億港元。「金鎗六十」成功衛冕浪琴表香港一哩錦標，贏得頭馬獎金14,820,000港元，累積獎金高達95,453,100港元，成為香港歷來累積總獎金第2多的佳駟，僅次於「美麗傳承」（$106,233,750）。

浪琴表香港一哩錦標（1600米-總獎金2600萬港元）吸引11匹來自日本、愛爾蘭與香港的代表參與角逐，賽前大熱門「金鎗六十」排在第二檔，出閘後沿途留居後列位置，轉彎入直路時，何澤堯把坐騎移出外疊，催策下發力上前，在200米處已率先透出，而且愈跑愈有，最終拋離亞軍「幸福笑容」（香港代表）接近一又四分三個馬位，日本代表「戰舞者」與「后土」則分別跑入第3和第4位。

6歲的「金鎗六十」自2019年3月起，在港出賽20次，取得19捷佳績，最近16場更是連捷。這是香港賽馬自1971年職業化以來，首匹取得19場冠軍的賽駒，締創歷史。此外，「金鎗六十」現時只需再贏一仗，便可追平香港傳奇賽駒「精英大師」的17場連勝紀錄。據了解，3匹曾勝18場冠軍的賽駒分別是「美麗傳承」、「精英大師」與「永勝」。

星級賽駒「金鎗六十」除了因為戰績彪炳，還有其華人鐵三角組合，分別是馬主陳家樑、練馬師呂健威，以及騎師何澤堯受到關注。騎師何澤堯表示，賽前擔心排在二檔，但賽事早段牠放鬆競跑，最終望空並交出強勁衝刺，結果輕鬆勝出。

練馬師呂健威在賽後讚揚「金鎗六十」是一匹真正的冠軍級賽駒。他指在賽前也有擔心檔位問題，但最終順利勝出，亦感謝馬房團隊的默默付出。他續稱，「金鎗六十」的下一個目標是明年1月的董事盃，至於會否遠征海外，主要視乎疫情的發展。

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記者：黃穎津

