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【上車必睇】新居屋擬採用更嚴格轉售限制　公屋聯會倡買入首5年只能原價轉售

社會 00:00 2021/12/13

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房委會擬引入更嚴格轉售限制，杜絕居屋短期內轉售獲利。（資料圖片）

因應特首林鄭月娥促房委會研究推售的啟德、安達臣首批新居屋項目，樓花期均超過3年，為防止買家購入新居屋後即可放售獲利，消息指當局亦擬再次收緊轉售限制。而公屋聯會建議居屋禁售期再加辣，買家5年內禁止於未補價市場轉售新居屋。

特首林鄭月娥2018年推出6招新房策時，其中1招就將資助出售房屋的轉售限制「加辣」。當年因應政府引入新定價機制，決定一併引入更嚴格轉售限制，房委會之後通過，買家購入資助房屋滿10年後，才可補地價於自由市場轉售，較以往5年翻倍。至於置業首兩年不准貴過原價賣樓，以及第3年起可將未補價單位放售予白居二或綠表買家的措施，則沿用至今。

不過新居屋炒風，近年蔓延至未補價市場；其中一個原因是未補價二手居屋需求大增，房委會近年批出更多「白居二」配額，去年就有4,500個。公屋聯會翻查資料，過去3年約200宗未補價居屋的成交個案，平均成交價較原價賺逾1倍，溢價平均逾250萬元。其中2016年推售的天水圍屏欣苑，當時單位售價149.7萬至316.4萬元，但翻查11個已轉售的未補價單位，平均成交價達428萬元，帳面已賺翻倍，冠絕新居屋屋苑。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉建議，房委會可考慮將首兩年不高於原價轉售的限制，延長到5年，杜絕業主於短期內轉售單位圖利。

工聯會稱，政府必須正視炒賣情況，要求政府增加資助出售房屋的禁售年期，並建議日後新建居屋，不設補地價安排，盼分隔私樓及居屋二手市場。

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記者：吳卓峰

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