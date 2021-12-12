【南京大屠殺】教育局稱日軍殺戮片屬公開資料　無強制學校播放冀社會勿被片面言論誤導

▲ 教育局稱，無硬性規定所有學校「無差別地」向所有班級播放有關真實內容。（資料圖片）

近日有小學德育課播放南京大屠殺涉及日軍殺戮平民的紀錄片，引起部分小一生恐慌嚎哭及家長投訴，該影片屬於教育局向全港中、小學提供的建議教材。教育局今日（12日）回應表示，有關紀錄片屬於公開資訊、已註明「部分鏡頭可能會引起觀眾不安」，局方亦無硬性規定所有學校「無差別地向所有班級」播放有關真實內容，學校備課後可選取有關紀錄片或其他材料進行授課，強調學校會按校情及專業判斷，靈活採用有關教材，冀社會信任教育專業，「不要被片面的言論誤導」。

明日（12月13日）是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，教育局於上月22日向全港中、小學校長發通函，提供「『銘記歷史•珍愛和平』——南京大屠殺84周年學校悼念活動建議」，供學校「按校情參考運用」。多名立法會教育界候選人均指局方提供的部分片段不宜供初小學生觀看，有人促請局方檢討相關暴力片段及相片是否適合在中、小學播放等。

教育局回覆表示，學習抗日歷史是課程一部分，學校讓學生認識戰爭的苦難、百姓的逃難、大屠殺是國殤、世界各界譴責日軍的侵略行徑，以及國軍國人共同抵抗等，並以珍視和平為最後目的，是有意義的學習活動，強調「歷史就是歷史，不能迴避」。

局方解釋，其製作相關歷史專題簡報，臚列短片及延伸閱讀等參考資料，教師可在看完相關資料後，按學生年紀、心智發展和校情，選擇合適教材或選播合適段落；有關視頻包含紀錄片，早已在本港免費電視台播出，並上載互聯網頁，屬於公開資訊，任何人士均可瀏覽，影片亦有提示「部分鏡頭可能會引起觀眾不安」，學校可決定選取有關紀錄片或其他材料進行授課，局方相信教師使用有關戰爭的影片或圖片時，定必發揮專業，給予學生適當指引，照顧學生的學習需要，強調有關通函及簡報已清楚說明，因材施教亦是一貫教育專業的體現，並指學校和教師如有疑問，通告上已提供教育局聯絡方法，方便學校查詢。

局方重申，戰爭本身是殘酷，各界必須從歷史中學會珍惜和平、尊重生命、寛恕別人、愛護國家；局方會與業界不斷改善及增加合適的教學資源，讓學校及教師使用，

希望社會各界理解認識國史是教好下一代重要一環，信任教育專業和教師的引導，不要被片面的言論誤導。

最新影片：【TOPICK 診症室】斜視可從訓練改善視力 嚴重個案或須接受手術

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：馮琪雅