【上車必睇】新居屋逾8,000伙料聖誕前拍板推售　消息：特首拍板加快加大供應

▲ 北角渣華道居屋已開展上蓋工程，提供約200伙。（陳靜儀攝）

逾8,000伙新居屋擬明年初推售，消息稱特首林鄭月娥有份拍板加快加大供應，當中包括由她促成改劃居屋發展的9幅啟德、安達臣地皮，今次料率先推售其中兩盤，樓花期逾3年，盼讓中低收入家庭有更多置業機會。

TOPick獲悉，房委會資助房屋小組將於聖誕前加開會議，審議及通過新一期居屋銷售建議。

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據接近特首的消息人士稱，林鄭月娥早前於特首辦約見房委會委員，交流房屋議題。據了解，會上林鄭月娥稱下一期居屋的銷售規模很大，超過8,000伙，盼讓中低收入家庭有更多置業機會；她又稱這期居屋的發售項目多，預計啟德、安達臣等項目都有，相信頗受歡迎，市民也追捧，因而有空間再收緊居屋轉售限制。她當時稱，房署正草擬銷售建議，之後交予房委會資助房屋小組討論。

最新消息稱，資助房屋小組將於聖誕前加開會議，討論下期居屋銷售工作，有望明年初推售。按房委會未來5年「公營房屋建設計劃」，約2萬伙居屋於未來4個年度落成，撇除已推售的山麗苑、錦駿苑、啟翔苑等，還有至少7個項目，有望納入下期售樓計劃；如全數推售，就約有8,800伙新居屋應市，規模創2014年復售以來最多。

眾屋苑之中，以東涌裕雅苑規模最大，目前上蓋已經平頂，大廈外牆已髹色，有望以現樓形式發售，相信買家很大機會「即買即住」。項目有6座共3,300伙，鄰近私樓東環、映灣園等，部分單位可遠眺機場海景，但項目距離港鐵東涌站路途較遠，要徒步15分鐘以上。

至於備受外界注目，啟德和安達臣的居屋項目，由林鄭拍板於2018年將私樓地改劃作居屋發展。可是首批新樓要到2024/25年度才竣工，包括啟德居屋2B2號地盤1,800伙，以及安達臣RS-1號地盤1,900伙。雖然樓花期長達3年多，不過因應林鄭預告，料下期勢率先推售。

另外，還有近年罕見的港島居屋新盤，北角渣華道單幢居屋200伙，屋苑對面就是北角私樓項目「海璇」。至於土瓜灣高山劇場側亦有新居屋，約500伙，距離屯馬綫土瓜灣站路程僅3分鐘。而位處賽馬會傑志中心球場旁邊的沙田安睦街第一期居屋項目，涉及500伙，距離石門站4至5分鐘路程；將軍澳坑口昭信路亦有600伙供應。

陳帆上周被問到新居屋的銷售時間表時，未有正面回應，僅稱有待資助房屋小組審視通過，之後政府才公開售樓安排。

另外，房協發言人則稱，本年度不推售安達臣及啟德資助出售房屋項目；據悉約有廿多伙沙田綠怡雅苑、將軍澳翠嶺峰，以及屯門翠鳴臺「貨尾」現樓，可於下期居屋一併推售。

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記者：吳卓峰