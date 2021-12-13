【上車必睇】林鄭特首選戰前推售啟德、安達臣居屋盤　外界視為連任籌碼

▲ 林鄭月娥於2018年推出房屋新政策「娥六招」。（資料圖片）

過去兩屆特區政府，也視房屋政策為「重中之重」。特首林鄭月娥於2018年推出6招新房策，改劃市區9幅私樓地作興建居屋；據悉明年初開始推售首批樓花，同時恰巧遇上特首選舉，可視為林鄭「連任籌碼」之一。

「娥6招」新房策之中，有1招率先「走數」，當時她宣布向空置的一手私樓單位，徵收「一手樓空置稅」，盼促使發展商加快一手私樓供應，可是去年11月政府於立法會撤回法案。林鄭月娥事後解畫，指現時不少發展商已經預售樓花，加上洋房一類「高檔房屋」應待價而沽，不易設計出一套法律，也無法取得立法會議員共識。

還有3招涉及增加供應，包括邀請市建局發展紅磡煥然懿居首置盤，經試驗成功後，未來將推展多3個項目，額外供應多3,000伙，即煥然懿居二期、安達臣項目，以及大坑西邨重建。另成立專責小組，協助民間推行過渡房屋項目，未來數年供應增加到2萬伙；以及將9幅啟德和安達臣的私樓地，改劃作發展居屋用途，涉及1.06萬伙。另外林鄭也落實修改地政總署「預售樓花同意方案」，改善發展商銷售手法。

最後較重要的一招，林鄭修訂資助出售單位的定價政策，將居屋定價機制下的負擔能力測試，跟居屋入息限額脫鈎，改為採用非業主住戶的家庭每月入息中位數作為參考，讓資助出售房屋的折扣加碼，售價更平，讓買家更可負擔。當時林鄭稱，家庭月入中位數的數據，來自政府統計處，盼更準確量度「無殼蝸牛」的負擔能力。

可是按房委會最新調查，2019年買入新居屋的業主當中，仍有逾四成受訪白表買家需利用月入四成以上供樓，意味以新負擔能力定價的居屋，仍未有效減輕白表買家的供樓重擔。

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記者：吳卓峰