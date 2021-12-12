【南京大屠殺】有教師自行將殺戮影像「打格仔」　逾40小學教師社工感擔憂

▲ 屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學近日播放南京大屠殺影片，引起教育界熱議。（資料圖片）

屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學近日播放南京大屠殺影片，引起教育界熱議，多名立法會教育界候選人認為，局方提供真實戰爭片段，不宜供初小學生觀看，有本身是小學校長的候選人稱最近3周接獲40、50名小學界同工表示擔憂，斥教育局再將前線教師當成磨心；有小學擬將有關敏感內容「打格仔」才播放，亦有辦學團體「溫馨提示」學校小心選取教材。

【國民教育】屯門保良局圓玄小學播南京大屠殺片嚇喊小一生 家長：係咪要去到咁盡？（詳情即看：【下一頁】）

本身是小學校長的候選人文詩詠早於教育局通函於上月22日發出翌日，已在選舉論壇上批評局方「清談政治效忠，輕視具體操作」，她近日再發文批評，「銘記歷史當然必須，但其中建議要播放活埋南京人、活活刺死中國戰俘的片段，教育局有無想過受眾是未知戰爭為何物的小學生？」

文詩詠今日（12日）向本報表示，教育局通函劃一發送予小學及中學校長，「起碼要建議因應中、小學嘅教材，做貼心啲」，又指通函發出距離「公祭日」只有2個多星期，學校較難自備教材，她至今接獲40、50名小學校長、前線教師及社工等表示擔憂，據悉部分辦學團體更「溫馨提示」屬校小心選取教材，特別要睇片段會否引起學生不安，有啲辦學團體。可以校本，都未反應得切，履行通告指示，就無其他材料，會令業界擔心。

同樣是小學校長的教聯會副主席朱國強則指局方推出教材的原意好，「但教材設計必須兼顧小朋友發展需要及心理上能否接受」，「血腥圖片、影片對幼兒嚟講係一個衝擊，會有恐懼」，強調學校須審視需否剪裁，「我覺得低小就一定唔適合，高小都睇情況、處理完至用就好啲」，透露有其他小學早意識到相關片段問題，自行「打格仔」或採用其他教材教授；其所屬學校教師傾向採用自製教材，故無計劃在今日公祭日播放有關影片。

另一候選人丁健華昨日（11日）亦在facebook發帖，稱認識歷史是國民責任，但局方發放片段內容包括多個日軍射殺、活埋及中國人等畫面，「極為不安」，並指教師和家長反映在學校播放片段後，很多學生情緒不穩，特別是小一至小三學生，回家後仍處於不安，晚上「發惡夢」，強烈要求教育局立即重新檢視相關暴力、不安片段及相片，是否適合在中、小學播放；相關教材是否因應不同級別學生製定等。

【南京大屠殺】教育局稱日軍殺戮片屬公開資料 無強制學校播放冀社會勿被片面言論誤導（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅