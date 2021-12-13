【Omicron變種病毒】本港再增2宗Omicron確診個案　二人均於英國抵港至今已錄7宗

▲ （梁偉榮攝）

衞生署衞生防護中心今（13日）公布，新增2宗輸入個案，分別涉於從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經卡塔爾抵港，另一人則從巴基斯坦經阿聯酋抵港，其中一人確診帶有L452R變種病毒。

另外，本港再多2宗Omicron確診個案，涉及昨日公布2宗輸入個案，包括一名62歲男病人及一名50歲女病人，上周五由英國返港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

個案12490於七月一日及七月二十二日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰），而個案12491於六月二十四日及七月十五日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

他們沒有病徵，入院後於十二月十日進行的檢測Ct值少於30，對抗體呈陽性反應。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認兩宗個案帶有需要關注的變異病毒株Omicron。

香港至今共錄得七宗涉及Omicron的個案，除上述個案外，兩宗與南非相關（個案12388和12404），兩宗與尼日利亞相關（個案12432和12433），另外一宗與美國相關（個案12478）。

新冠變種病毒Omicron持續擴散，港府今（12日）公布，因應毛里求斯和塞拉利昂確認發現Omicron個案，本周三起該等地區指明為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。詳情即看【下一頁】

本港首項針對Omicron的初步研究結果昨出爐，港大公共衞生學院與中大醫學院聯合研究發現，打齊2劑復必泰疫苗的市民，在1個月內對付Omicron的中和抗體水平只剩10個單位，而對付原始新冠病毒則有320個單位，即Omicron削弱復必泰疫苗中和抗體97%；帶領研究的港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，中和抗體水平至少要有25個單位才可免受感染，團隊促請高危群組人士，如長者、免疫力低者，應及早接種第3針疫苗。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡