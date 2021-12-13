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【斷指意外】商場廁所乾手機安全隔板脫落　5歲女童伸手濺血慘遭絞斷食指

親子 10:21 2021/12/13

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5歲女童慘遭乾手機割斷食指。

為了節約用紙，不少商場都安裝了乾手機。然而，新加坡一家商場日前就發生恐怖意外，一名5歲女童被乾手機削斷手指頭，當場痛苦尖叫，送院後須進行截肢手術。女童家長指控，乾手機沒有裝上安全隔板，卻沒標示故障，導致慘劇發生。

據外媒報道，事發於12月6日晚，5歲女童卡拉（Kara）與家人到新加坡愛雍‧烏節（ION Orchard）商場吃晚餐，飯後她和9歲的雙胞胎姊姊及工人一起去廁所，洗手後將手伸進乾手機，不料乾手機出風口沒有裝上安全隔板，她的左手食指指尖被葉片割斷。

兩次手術未能接駁斷指

女童35歲的父親尼克（Nick Chia）聽到女廁的尖叫聲，察覺事情不妙，工人亦致電他告知卡拉出事。一家人衝入廁所，看到卡拉抓住自己的手，痛苦地尖叫，急忙叫來職員協助，並把女兒緊急送院。父親帶著斷指到醫院，希望可以挽救女兒的手指。

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不過，卡拉先後經過兩次手術，仍未能接駁斷指，現時左手食指只剩下不到一半，現已出院，手上纏著繃帶，正服用止痛藥。

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尼克不滿，乾手機出口風沒有蓋好，明顯是有故障，卻仍開放使用。而趕來幫忙的商場職員因找不到乾手機壁櫥的鎖匙，令他們不得不硬把乾手機撬開，才能取出卡拉被截斷的部分。

女兒現在害怕任何乾手機或洗手間的紙巾箱。

父母都擔心，女兒的食指超過一半被截斷，不但留下終身殘疾，亦會影響她的心理健康，因目前女兒還未意識到自己失去半根手指，怕她拆下繃帶後遭受打擊，將來亦需要面對其他人的目光。

涉事商場的發言人指，出事的乾手機已經更換，並確保商場內所有乾手機使用安全，同時就事件展開調查，也與受害人一家取得聯絡。

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責任編輯︰王明芳

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