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【天氣預測】今日間吹北風後能見度頗低　周四早上氣溫升至20度

社會 11:13 2021/12/13

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本港地區今日天氣預測 大致天晴，日間乾燥。（資料圖片）

天文台今日（13日）表示，一股東北季侯風昨晚抵達廣東沿岸，吹著大北風，本港今早各區氣溫介乎16至18度。華南地區雲量不多，預測大致天晴，天氣乾燥。預計東北季侯風今周中期逐漸緩和，屆時氣溫將回升。另一面，在西北太平洋有對流雲團，是剛形成熱帶低氣壓，預計這個熱帶低氣壓以未來兩三天大致移至菲律賓，其後有機會進入南海，而另一股東北季候風會在本週後期影響華南。

天文台指，吹住大北風，在早上10時45分，觀看環球貿易廣場 (望向東南面)及中環(維多利亞港)實時分區天氣能見度頗低，氣管敏感人士應減少在戶外逗留時間。

中環 (維多利亞港)10:45時實時天氣。

環球貿易廣場 (望向東南面) 10:45時實時天氣。

天文台預測今日本港地區大致天晴，日間乾燥，吹和緩至清勁北至東北風，今晚轉吹東風。展望東北季候風會在今明兩日為廣東帶來清涼及乾燥的天氣，明日大致天晴，早上清涼，日間乾燥。本週中期氣溫稍為回升。

根據天文台9天天氣預報，明天大致天晴，早上清涼，日間乾燥，氣溫介乎17至22度。周四部分時間有陽光，日間溫暖，氣溫介乎20至24度。

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責任編輯：余思嵐

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