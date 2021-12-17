【若善健談】健身，健家，健天下

古時候，儒家哲學提倡『修身、齊家、治國平天下』的觀念，當時這段話的立意在於先修養自身的品性；管理好自己的采邑（封地）；然後才有條件把國家治理好，推而廣之，才能使天下太平。不同的年代、種族或文化背景，社會有不同的標準及理想生活。現時，追求擁有健康身體、愛護家人及共建和諧社會是不少人奮鬥的目標。



健康方面，本港跟許多國家一樣，正面臨日益嚴峻的『非傳染性疾病』威脅，而這問題亦因人口老化而加劇，若不及時處理，個人的健康情況將影響家庭、醫療系統，以及對整個社會和經濟造成沉重打擊。政府遂在2008年推行了防控非傳染性病的策略框架，採取多機構合作模式，致力促進市民健康；並在2018年制訂及通過需在2025年或之前實施的非傳染性疾病防控策略及行動計劃，當中表明了9項本地目標，主要圍繞降低因疾病而早逝的風險、改善不良飲食習慣、以及宣傳和教育市民的相關知識，同時，為配合世衛的非傳染性疾病全球行動計劃，政府將重點關注四種非傳染性疾病（即心血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病和糖尿病）以及四種共同的行為風險因素（即不健康飲食、缺乏體能活動、吸煙和酒精傷害）。這些因素均可預防或改善，並對整體健康產生重大影響。



要有效達至世衛及政府的健康目標，不妨將不同的範疇或項目化整為零，可參考古人提倡治國的觀念，由下而上，先教育市民對健康應持有的態度，讓普羅大眾更容易理解及實踐，包括增加對非傳染性疾病的知識，改掉不良的生活或飲食習慣，定時運動加強心肺功能，適切身體檢查可及早防範，切勿諱疾忌醫、信賴原廠正藥及祇光顧信譽良好的藥房，加上與專業醫護團隊溝通及互信，以上觀念正是穩固健康身軀之道。



為配合世衛及政府打擊『非傳染性疾病』的防控策略及行動計劃，市民應提高警覺，由自身的健康做起，達至將健康觀念向上伸延至家庭及身邊的親友，只要持之以恆，你我皆有能力共建健康之家、健康世界。

秋葵

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