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【歡樂滿東華】本地老外藝人為慈善出力　易宇航何慈茵反串唱《唐伯虎點秋香》

娛樂 10:58 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（左起）古天祥、河國榮、黎澤恩、易宇航、何慈恩為慈善出力。

日前舉行的《歡樂滿東華》已圓滿結束，善款數字達123,988,888元，打破歷年紀錄。當晚演出項目豐富，當中一個環節名為《外國人對唱》，於是河國榮、易宇航、何慈恩、古天祥、黎澤恩、陳國麟為慈善落力獻唱

河國榮在節目唱廣東歌《友共情》， 他選唱此歌很有心思，因為覺得自己很久未有在電視上出現，而且更是表演唱歌，覺得今次有如與電視觀眾這班舊朋友聚舊般，所以唱《友共情》。

易宇航反串演出。

古天祥唱西班牙情歌

而近年經常在TVB劇集出現的易宇航，因為正忙於拍攝劇集《四十二章經》， 幾乎每天也要開工，不過為了做善事，他寧願犧牲放假日子參與慈善獻唱，並在演出前一個星期利用工餘時間練習反串唱《唐伯虎點秋香》。他的拍檔演出何慈茵之前從未試過公開演唱，今次一唱便反串唱男聲。

至於古天祥也是從來未試過公開唱歌，他原本選唱一隻西班牙兒歌， 不過一直申請不到公開演唱版權，最後他在演出的一個星期前開始練當晚演出的首西班牙情歌。

本身擅長音樂的黎澤恩，為老友古天祥同河國榮彈結他伴奏。另外，原本是空中少爺的陳國麟本身懂泰文，而且平時有彈結及唱歌，今次他唱《只想一生跟你走》泰文版，甚有水準。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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