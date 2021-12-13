【開心速遞】粉絲以大型廣告迎接龔水大婚　呂慧儀+張景淳打卡答謝支持

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》將於本月27日播出「龔水CP」大婚的劇情，近日《愛·回家之開心速遞》的內容都有講到兩家人為婚禮而張羅。

而一眾喜愛「龔水」的粉絲更「大手筆」安排戶外電視屏幕賣廣告、大型應援廣告牌、20個巴士站燈箱廣告、一星期98C巴士車身廣告，十分賣力支持龔水。「熊若水」呂慧儀、「龔燁」張景淳亦一同「快閃」現身打卡！

龔水興奮打卡

呂慧儀、張景淳趁著廠景與外景之間的空檔時間，特意前往旺角與二人的大型應援廣告牌合照。二人合拍地舉起V字勝利手勢，又自拍短片，儼如粉絲們般興奮呢！

大型廣告牌印有「龔水大婚」、「Happy Wedding」、「戀愛成就傳奇」等字句，也附有投選萬千星輝頒獎典禮「最受歡迎電視拍檔」的二維碼。

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阿龔約定觀眾

二人上載打卡合照外，也有發文感謝觀眾、粉絲的愛戴，張景淳寫道：「感謝一直陪伴龔水發展，陪著龔水成長的觀眾和粉絲。無論係廣告應援，到場支持，打開電視追看，或願意和身邊的人說我喜歡龔水的大家，在心中對您們都有一萬句感謝。」

他續指：「感激邁向1500集以來的支持。這個月對龔水是值得喜慶的月份。希望大家26-28號打開電視點開手機直播，一起見證龔水最緊要的一刻！ 」

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呂慧儀：真的很心甜

至於呂慧儀就於社交平台寫道：「謝謝喜歡龔水的朋友們，謝謝你們看得投入，謝謝你們追得緊貼，謝謝你們愛護支持，每天看到大家的打卡，真的很心甜！海報好大張！設計也很美！深深的感受到了，你們的熱愛，熱愛。龔水！熱愛。回家！ 」

而她在今年5月時，也有於社交平台上載於龔水訂婚一周年的巴士站廣告燈箱前打卡。

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金城安玩劇透

距離播出「龔水大婚」尚餘兩星期，而在劇中演金城安的周嘉洛早前興奮得在Instagram即時動態「劇透」，拍下自己現身大婚場景的畫面。

片中的呂慧儀身穿紅色晚裝，張景淳則穿上白色禮服，「根叔」劉丹則戴上主婚人襟花。



後來，呂慧儀也以「金城安式劇透」發放劇中大婚場面的相片，網民留言：「歡迎蟹蟹繼續劇透」、「呢個倒數暨金城安式劇透放題我鍾意呀」。

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